SpVg Schonnebeck weiterhin auf Kurs Aufstieg

Schonnebeck mit knappem 2:1-Erfolg – Foto: Michael Grünberger

SpVg Schonnebeck gewinnt ein knappes Spiel gegen Ratingen 04/19 mit 2:1 in der Oberliga Niederrhein und bleibt somit weiterhin mit fünf Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten SC St. Tönis an der Tabellenspitze. Durch eigene Siege bleiben St. Tönis und SSVg Velbert am Tabellenersten dran.

Zwei unterschiedliche Halbzeiten

Artur Golubytskij eröffnete die Partie nach nur drei Minuten, ehe er nach 20 Minuten seinen Doppelpack schnürte. Mit diesem Ergebnis ging es dann in die Pause. "In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel bestimmt, verdient geführt und alles unter Kontrolle gehabt. Wir haben in der Phase dann verpasst, das dritte Tor zu machen. Wir hatten insgesamt einfach sehr gute Umschaltmomente und haben guten Fußball gespielt", sagte Trainer Dirk Tönnies dem RevierSport. In der zweiten Hälfte kippte jedoch nach dem Anschlusstreffer von Phil Spillmann (52.) das Momentum. Tönnies sah wie seine Mannschaft die Kontrolle verlor und keine Ruhe mehr ins Spiel bekam. Ratingen drückte zwar auf den Ausgleich, schaffte diesen jedoch schlussendlich nicht und somit gewann die Heimmannschaft erneut knapp.