SpVg Schonnebeck verstärkt Torwartteam mit Keeper des SV Sonsbeck

Jan Fauseweh wechselte an den Schetters Busch. – Foto: SpVg Schonnebeck

Die SpVg Schonnebeck scheint derzeit auf gutem Wege, die Kaderplanung frühzeitig abzuschließen. Bei einem Großteil der Zugänge bedienen sich die Schwalben bei der Konkurrenz. So auch in Jan Fauseweh. Der Torhüter stand zuletzt für den SV Sonsbeck zwischen den Pfosten.

Schonnebeck ist der siebte Verein in Fausewehs Seniorenlaufbahn

So richtig warm wurde Fauseweh noch bei keinem Verein in seiner Seniorenlaufbahn. In der Tat schlug der 24-Jährige seither die Zelte nach Saisonende zuverlässig an neuer Stelle auf. Nach Anfängen in Westfalen bei Westfalia Herne und einem kurzen Abstecher in die Bremen-Liga, waren dies zuletzt nur noch Vertreter aus der Oberliga Niederrhein. FC Kray, Sportfreunde Hamborn 07, SC St. Tönis und zuletzt eben der SV Sonsbeck hießen dabei die Ziele des Keepers. Im Team von Heinrich Losing verzeichnete Fauseweh 13 Pflichtspieleinsätze in der abgelaufenen Saison

"Mit Jan gewinnen wir einen Torhüter, der - wie man so schön sagt - das moderne Anforderungsprofil auf dieser Position perfekt verkörpert", sagt Schonnebecks Sportchef Christian Leben. "Seine Ausbildung als Feldspieler und die Jahre im Nachwuchsleistungszentrum von Arminia Bielefeld haben ihn zu einem Keeper geformt, der das Spiel aktiv mitgestaltet. Jan verfügt über eine außergewöhnlich saubere Technik am Ball, eröffnet mutig und präzise – und gibt unserer Mannschaft damit eine neue Qualität im Spielaufbau."