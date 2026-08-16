SpVg Schonnebeck verspielt erneut Führung: Silberbach rettet Ratingen

Die SpVg Schonnebeck ist mit einem 2:2 gegen Ratingen 04/19 in die neue Saison der Oberliga Niederrhein gestartet und hat dabei erneut eine klare Führung verspielt. Schon im Niederrheinpokal hatte die Mannschaft von Dirk Tönnies beim Wuppertaler SV nach einer 3:0-Führung und in Überzahl noch den Sieg verpasst, nun reichte auch ein 2:0 im Topspiel gegen den Vizemeister der Vorsaison nicht zum Auftaktdreier.
Dabei lief zunächst vieles für die Gastgeber. Niko Bosnjak brachte Schonnebeck in der 23. Minute mit 1:0 in Führung, ehe Marcio Elia Lopes da Silva Do Vale nach 64 Minuten auf 2:0 erhöhte. Ratingen, das nach dem souveränen 5:0 im Pokal beim VfL Rhede mit Rückenwind angereist war und in dieser Saison erneut den Aufstieg in die Regionalliga anpeilt, fand aber noch einmal zurück.
Sven Kreyer verkürzte in der 72. Minute auf 2:1 und gab dem Spiel damit eine neue Richtung. In der Schlussphase wurde es hektisch: Robin Andre Brandner sah in der 90. Minute die Gelb-Rote Karte, Schonnebeck musste die Nachspielzeit in Unterzahl überstehen. Das gelang nicht mehr, denn Gianluca Silberbach traf in der 90.+4 Minute noch zum Ausgleich und rettete Ratingen einen späten Punkt.
Für Schonnebeck ist das Remis nach dem Spielverlauf ärgerlich, weil der Klub den besseren Start in die Saison greifbar hatte und nun erneut mit einer verspielten Führung leben muss. Ratingen dagegen vermeidet im ersten Härtetest einen Fehlstart und nimmt aus einem schwierigen Auswärtsspiel zumindest noch einen Zähler mit.
Für furiose Auftritte haben bereits der SV Scherpenberg und der KFC Uerdingen gesorgt. Hier findet ihr einige News zum 1. Spieltag der Oberliga Niederrhein:
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - FC Büderich
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck
Sa., 22.08.26 17:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SSVg Velbert
So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Blau-Weiß Dingden
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Sportfreunde Baumberg
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SV Scherpenberg
So., 23.08.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Holzheimer SG
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr KFC Uerdingen - Fortuna Düsseldorf II
Mi., 09.09.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SC St. Tönis 1911/20