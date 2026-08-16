SpVg Schonnebeck verspielt erneut Führung: Silberbach rettet Ratingen Die SpVg Schonnebeck gibt am 1. Spieltag der Oberliga Niederrhein gegen Ratingen 04/19 eine 2:0-Führung aus der Hand, kassiert nach Gelb-Rot gegen Robin Andre Brandner spät den Ausgleich und wartet weiter auf den ersten Sieg. von André Nückel · Heute, 17:03 Uhr · 0 Leser

Trifft tief in der Nachspielzeit: Gianluca Silberbach. – Foto: Achim Blazy

Die SpVg Schonnebeck ist mit einem 2:2 gegen Ratingen 04/19 in die neue Saison der Oberliga Niederrhein gestartet und hat dabei erneut eine klare Führung verspielt. Schon im Niederrheinpokal hatte die Mannschaft von Dirk Tönnies beim Wuppertaler SV nach einer 3:0-Führung und in Überzahl noch den Sieg verpasst, nun reichte auch ein 2:0 im Topspiel gegen den Vizemeister der Vorsaison nicht zum Auftaktdreier.