SpVg Schonnebeck verpflichtet Yan Friessner Montas

Die Arbeit am Kader für die neue Saison in der Oberliga Niederrhein geht bei der SpVg Schonnebeck weiter. Die Schwalben haben mit Yan Friessner Montas den nächsten Transfer vorgestellt. Der 20-jährige Offensivspieler wechselt von der DJK Adler Union Frintrop an den Schetters Busch.

Ausgebildet in der Jugend des MSV Duisburg und von Rot-Weiss Essen für die er einmal im Niederrheinpokal spielte und mehrfach dem Drittliga-Spieltagskader angehörte, steht er nun kurz vor dem Ende seines ersten Jahres im Seniorenbereich. Für Adler Union stand er dabei gleich in 27 Partien auf dem Feld. Zumeist kam er als Joker zum Einsatz. Bei seinem bislang letzten Spiel gelang ihm sein erster Torerfolg. In der Nachspielzeit markierte er den Treffer zum 4:1-Endstand gegen den 1. FC Monheim.

"Yan hat in seinem ersten Seniorenjahr bereits wertvolle Erfahrungen sammeln können, konnte unserer Meinung nach sein großes Potenzial jedoch noch nicht in dem vollen Umfang zeigen, der eigentlich in ihm steckt. Wir sind überzeugt, dass er bei uns die Möglichkeit bekommt, seine Qualitäten deutlich sichtbarer einzubringen und den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen", sagt Christian Leben, Sportlicher Leiter der Spielvereinigung zum Transfer. Weiter: "Matthias Bloch kennt Yan bereits aus seiner Zeit als Co-Trainer bei der U15 des MSV Duisburg und hält große Stücke auf ihn. Er war einer der klarsten Fürsprecher dieser Verpflichtung und wird mit ihm intensiv arbeiten. Mit Yan gewinnen wir zusätzliche Geschwindigkeit über die Außenbahn – genau die Art von Dynamik, die wir für unsere Ausrichtung in der neuen Saison suchen. Sein hohes Tempo und seine Stärke im Eins‑gegen‑Eins werden unserem Offensivspiel neue Impulse geben."