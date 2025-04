SpVg Schonnebeck verpflichtet Moise Gae vom TSV Meerbusch

Noch kann die SpVg Schonnebeck nicht genau sagen, in welcher Spielklasse sie in der kommenden Saison unterwegs sein wird. Fünf Spieltage vor dem Saisonende ist der Vorsprung des Oberliga-Spitzenreiters auf die ersten Verfolger SC St. Tönis und SSVg Velbert auf einen Zähler zusammengeschrumpft, auch Schwarz-Weiß Essen und der VfB Homberg sind noch einigermaßen in Reichweite. Am Kader für die neue Saison basteln die Essener dennoch schon fleißig.

Das wird natürlich auch nötig sein, verlassen doch etwa die beiden Top-Stürmer Arne Wessels und Conor Tönnies, Sohn des Coaches Dirk Tönnies, im Sommer den Verein. Doch der Trainer, der in der Vergangenheit immer wieder junge Spieler entwickelt hat, hat natürlich längst neue Akteure in den Blick genommen. Bereits verpflichtet wurden Moritz Isensee, Leon Bachmann (beide SpVgg Erkenschwick) und Niko Bosnjak (ETB SW Essen), nun kommt mit Moise Gae ein weiterer Akteur vom derzeitigen Liga-Konkurrenten TSV Meerbusch hinzu.

Die Karriere des 21-jährigen Franzosen verlief dabei vor allem in Deutschland zunächst nicht nach Wunsch und Plan. Nach seiner Ankunft in Deutschland gab es sportpolitische Auseinandersetzungen um seine vertraglichen Verpflichtungen. Auflaufen wollte er 2022 letztlich für Viktoria Arnoldsweiler, als der MSV Düsseldorf jedoch reklamierte, einen gültigen Vertrag mit dem Spieler zu haben ( wir berichteten hier ). Dieses Problem setzte ihn viele Monate außer Gefecht, gespielt hat er letztlich für beide Verein nie.

Über Neuss und Meerbusch nach Essen

Erst in der Saison 2023/24 lief Moise Gae dann für die SVG Neuss-Weissenberg in der Bezirksliga auf, blühte unter seinem Trainer Dirk Schneider auf und wechselte dann zum Jahreswechsel bereits zum TSV Meerbusch, war doch schnell klar geworden, dass der exzellent ausgebildete Mittelfeldspieler für die Bezirksliga zu stark war.

„Moise hat in Frankreich eine Top-Ausbildung durchlaufen und hat danach in Deutschland leider einen schweren Start gehabt. Mittlerweile hat er sich aber wieder auf ein hohes Niveau zurückgekämpft und ist uns in beiden Spielen gegen Meerbusch und bei Beobachtungen darüber hinaus sehr positiv aufgefallen", sagt Christian Leben, Sportlicher Leiter der Schwalben, zur vierten Neuverpflichtung für die nächste Saison.

Ausgebildet wurde Gae in der Jugend von US Torcy (Kooperationsverein von Paris Saint-Germain) und des französischen Zweitligisten Paris FC. Der gelernte linke Außenverteidiger absolvierte insgesamt 26 Partien in der höchsten französischen U19-Liga, bevor er den Schritt in den deutschen Seniorenfußball wagte.

„Auf der Position des linken Außenverteidigers sind wir mehr als gut aufgestellt. Daher planen wir Moise in erster Linie im Offensivbereich ein. Wir sind der festen Überzeugung, dass Moise aufgrund seiner Fähigkeiten wie z.B. seiner starken Ballkontrolle, dem hohen Tempodribbling, seiner Beweglichkeit und seiner Physis beste Voraussetzungen für einen offensiven Flügelspieler mit sich bringt“, beschreibt Leben die Pläne und Skills des Linksfußes. „Moise hat das Potential zum Publikumsliebling und wird uns mit seiner Spielweise und seiner Flexibilität viel Freude bereiten“, erklärt Leben abschließend.

Nun macht Gae also den nächsten Schritt, womöglich sogar in die Regionalliga West. Bis dahin gilt es für ihn noch, nach der jüngsten Negativserie mit dem TSV die letzten Punkte zu holen, um sicher in der Oberliga zu verbleiben.