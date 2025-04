SpVg Schonnebeck verliert nach Wessels & Tönnies den nächsten Garanten

Wessels ist in der Rückrunde bereits nur noch von Borussia Dortmund an Schonnebeck ausgeliehen, der Transfer ging schon zum Jahreswechsel über die Bühne. Beim BVB darf sich der Torjäger in der U23 beweisen, die aktuell um den Klassenerhalt in der 3. Liga kämpft. Tönnies zieht es dagegen zur Zweitliga-Reserve von Fortuna Düsseldorf in die Regionalliga West.

Regionalliga wird auch bald Golubytskij spielen. Der 20-jährige Ukrainer durchlief die Jugendabteilung des VfL Bochum und kam 2023 aus der Jugend-Bundesliga nach Essen, wo er direkt gut funktioniert hat. Nach fünf Toren und acht Vorlagen in 31 Partien steht der Mittelfeldspieler aktuell bei neun Toren und acht Vorlagen in 25 Einsätzen. Seine 17 Scorerpunkte haben ebenfalls großen Anteil am Erfolg der Elf von Dirk Tönnies.