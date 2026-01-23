SpVg Schonnebeck verlängert Vertrag mit Dirk Tönnies

Wer an die Spielvereinigung Schonnebeck denkt, denkt seit vielen Jahren automatisch auch an Dirk Tönnies. Daran wird sich auch in der kommenden Saison nichts ändern: Verein und Cheftrainer haben sich gemeinsam darauf verständigt, die erfolgreiche Zusammenarbeit fortzusetzen.

In der Oberliga als Top-Team etabliert



Seit Ende 2008 steht Dirk Tönnies für sportliche Kontinuität am Schetters Busch. In dieser Zeit hat er die Mannschaft nicht nur in die Oberliga geführt, sondern sie dort über viele Jahre etabliert. Vier Vizemeisterschaften, zahlreiche Spielzeiten in der Spitzengruppe und eine klare sportliche Handschrift sprechen für sich. Noch wichtiger jedoch ist das Fundament, das in all den Jahren gewachsen ist: Vertrauen, Identifikation und ein gemeinsames Verständnis davon, wofür die Spielvereinigung steht.

Vorstandsvorsitzender Frank Isert sagt dazu: „Nach dieser außergewöhnlich langen Zeit ist es absolut verständlich, dass Dirk sich etwas länger Gedanken macht. Gerade das zeigt, wie reflektiert und ehrlich er mit seiner Aufgabe umgeht. Umso mehr freut es uns, dass er sich bewusst für den gemeinsamen Weg entschieden hat. Dirk steht wie kaum ein anderer für Kontinuität, Identifikation und sportliche Entwicklung bei der Spielvereinigung. Diese Entscheidung ist ein starkes Zeichen: Für den Verein, für die Mannschaft und für unser gesamtes Umfeld.“

Kleiner Umbruch für die kommende Saison



Auch Dirk Tönnies blickt mit Überzeugung auf die kommende Zeit am Schetters Busch: „Zunächst freue ich mich natürlich sehr, dass es weitergeht. Dieser Entscheidung sind viele Gespräche mit Frank und Christian vorausgegangen, die zum Ende hin auch sehr emotional waren. Besonders beeindruckt hat mich die große Resonanz nach dem Reviersport-Artikel: Viele Menschen aus dem Schonnebecker Umfeld, aus der Mannschaft und aus der Umgebung sind auf mich zugekommen und haben gesagt, dass es das noch nicht gewesen sein kann. Das hat mich sehr bewegt. Ich habe das Gefühl, dass unser gemeinsamer Weg noch nicht beendet ist. In der kommenden Saison steht erneut ein kleiner Umbruch an und da wollte ich den Verein – und auch Frank – nicht alleine lassen. Wir wollen diesen Schritt gemeinsam gehen und das für das kommende Jahr zusammen stemmen.“