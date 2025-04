SpVg Schonnebeck verlängert mit zwei Leistungsträgern

Lukas Lingk steht auch in der kommenden Saison bei der SpVg Schonnebeck zwischen den Pfosten. – Foto: Arno Wirths

Die SpVg Schonnebeck spielt eine herausragende Saison in der Oberliga Niederrhein. Mit fünf Punkten Vorsprung führt sie die Tabelle an und ist damit auf dem besten Weg, den Aufstieg in die Regionalliga West zu schaffen. Im Hintergrund laufen die Kaderplanungen bereits auf Hochtouren. Nach dem 9:0-Kantersieg am vergangenen Wochenende beim FC Büderich hat der Verein nun die Vertragsverlängerungen von Lukas Lingk und Dacain Baraza bekanntgegeben.

Die Arbeitspapiere mit dem Torhüter und dem Defensivmann seien demnach "ligaunabhängig" verlängert worden. Lingk, seit dem Sommer 2022 am Schetters Busch und seitdem in 88 Begegnungen zwischen den Pfosten, ist seit drei Jahren die unangefochtene Nummer eins bei den Schwalben. Allein in dieser Saison blieb er bislang in zehn Begegnungen ohne Gegentor. Der 24-Jährige, der unter anderem im Nachwuchs von Bayer Uerdingen und dem FC Schalke 04 ausgebildet wurde, wird in seine vierte Spielzeit für Schonnebeck gehen - gut möglich, dass er dann auch erstmalig in der Regionalliga West im Kasten steht. >>> Das ist Lukas Lingk

Noch in seinem zweiten Jahr für die SpVg ist Dacain Baraza. Nach der Insolvenz des SV Straelen wechselte der 25 Jahre alte Defensivspieler im Januar 2024 nach Essen und absolvierte seitdem 30 Spiele in der Oberliga. Beim 7:2-Erfolg der SpVg gegen den SV Biemenhorst am 9 März diesen Jahres erzielte er seinen ersten Treffer. >>> Das ist Dacain Baraza