SpVg Schonnebeck: Trainerteam für neue Saison steht fest Oberliga Niederrhein: Nach Chefcoach Dirk Tönnies haben nun auch die beiden bisherigen Co- und Torwarttrainer bei der SpVg Schonnebeck verlängert. von SpVg Schonnebeck / Frederick Sandach · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser

Das Schonnebecker Trainerteam für die neue Saison steht. – Foto: SpVg Schonnebeck

Die Spielvereinigung Schonnebeck geht mit einem eingespielten Trainerteam in die kommende Saison. Nachdem bereits feststand, dass Cheftrainer Dirk Tönnies verlängert hat und Kapitän Matthias Bloch ins Trainerteam aufrückt, haben nun auch Co-Trainer Marwin Studtrucker und Torwarttrainer Oliver Honée ihre Zusage für die neue Spielzeit gegeben.

Torwarttrainer geht ins elfte Jahr Marwin Studtrucker gehört seit der Saison 2023/24 zum Trainerstab. Zuvor schnürte er selbst die Schuhe für die Schwalben. Dass er auch auf dem Platz noch den Unterschied machen kann, zeigte er in dieser Saison eindrucksvoll, als er gegen Aufsteiger Blau-Weiß Dingden in den Schlussminuten eingewechselt wurde und direkt den Siegtreffer erzielte. Oliver Honée ist bei der Spielvereinigung Schonnebeck bereits seit 2016 für die Entwicklung der Torhüter verantwortlich und steht damit wie kaum ein anderer für Kontinuität auf dieser Position.