SpVg Schonnebeck: Trainerteam für neue Saison steht fest

Die Spielvereinigung Schonnebeck geht mit einem eingespielten Trainerteam in die kommende Saison. Nachdem bereits feststand, dass Cheftrainer Dirk Tönnies verlängert hat und Kapitän Matthias Bloch ins Trainerteam aufrückt, haben nun auch Co-Trainer Marwin Studtrucker und Torwarttrainer Oliver Honée ihre Zusage für die neue Spielzeit gegeben.
Marwin Studtrucker gehört seit der Saison 2023/24 zum Trainerstab. Zuvor schnürte er selbst die Schuhe für die Schwalben. Dass er auch auf dem Platz noch den Unterschied machen kann, zeigte er in dieser Saison eindrucksvoll, als er gegen Aufsteiger Blau-Weiß Dingden in den Schlussminuten eingewechselt wurde und direkt den Siegtreffer erzielte.
Oliver Honée ist bei der Spielvereinigung Schonnebeck bereits seit 2016 für die Entwicklung der Torhüter verantwortlich und steht damit wie kaum ein anderer für Kontinuität auf dieser Position.
Schonnebecks Sportlicher Leiter Christian Leben sagt: „Wir sind froh, dass unser Trainerteam für die kommende Saison komplett ist. Die Zusammenarbeit ist vertrauensvoll und eingespielt, jeder bringt seine Qualitäten ein. Dass mit Blochi nun auch ein langjähriger Führungsspieler aus der Mannschaft ins Trainerteam aufrückt, passt sehr gut zu unserem Weg. Mit dieser Konstellation sind wir für die neue Saison sehr gut aufgestellt.“
Damit sind die personellen Planungen auf der Trainerbank abgeschlossen. Die Spielvereinigung
Schonnebeck setzt weiter auf Kontinuität und viel Identifikation mit dem Verein.