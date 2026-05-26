SpVg Schonnebeck: Trainerteam der Zweiten für neue Saison komplett

Auch bei der Zweiten Mannschaft der SpVg Schonnebeck ist die personelle Planung für die kommende Saison einen wichtigen Schritt weiter: Sven Wienecke wird auch in der neuen Spielzeit an der Seitenlinie stehen und bildet künftig gemeinsam mit Patrick Rosenberg das Trainerteam.
Für Patrick Rosenberg ist klar: „Wir möchten den eingeschlagenen Weg mit der Mannschaft
weitergehen. Es wäre schade, wenn die gute Arbeit meines Bruders Philipp nicht weitergeführt
würde. Deshalb freue ich mich, dass wir daran anknüpfen und die Entwicklung gemeinsam fortsetzen können.“
Auch Sven Wienecke blickt mit Überzeugung auf die kommende Aufgabe: „Ich freue mich, dass wir den Weg mit der Mannschaft weitergehen können. In der Truppe steckt viel Potenzial, und wir wollen weiter intensiv daran arbeiten, die Jungs Schritt für Schritt voranzubringen und als Team weiterzuentwickeln.“
Frank Isert, Vorstandsvorsitzender der Spielvereinigung Schonnebeck, ordnet die Entscheidung so ein: „Unsere Zweite Mannschaft ist ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Vereins. Umso mehr freut es uns, dass wir mit Patrick und Sven ein Trainerteam haben, das den eingeschlagenen Weg mit Überzeugung weitergehen möchte. Beide bringen sich mit viel Einsatz ein und stehen für eine Arbeit, die sportlich und menschlich sehr gut zu unserem Verein passt.“ Mit Patrick Rosenberg und Sven Wienecke geht die Zweite Mannschaft damit auch in der kommenden Saison mit einem eingespielten Trainerteam in die Spielzeit.