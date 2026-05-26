SpVg Schonnebeck: Trainerteam der Zweiten für neue Saison komplett Kreisliga A Essen, Gruppe 1: Die SpVg Schonnebeck II wird auch künftig von einem Duo trainiert. von SpVg Schonnebeck / Frederick Sandach · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Sven Wienecke wird auch in der neuen Spielzeit an der Seitenlinie stehen und bildet künftig gemeinsam mit Patrick Rosenberg das Trainerteam. – Foto: SpVg Schonnebeck

Auch bei der Zweiten Mannschaft der SpVg Schonnebeck ist die personelle Planung für die kommende Saison einen wichtigen Schritt weiter: Sven Wienecke wird auch in der neuen Spielzeit an der Seitenlinie stehen und bildet künftig gemeinsam mit Patrick Rosenberg das Trainerteam.

Eingeschlagenen Weg weitergehen Für Patrick Rosenberg ist klar: „Wir möchten den eingeschlagenen Weg mit der Mannschaft

weitergehen. Es wäre schade, wenn die gute Arbeit meines Bruders Philipp nicht weitergeführt

würde. Deshalb freue ich mich, dass wir daran anknüpfen und die Entwicklung gemeinsam fortsetzen können.“ Auch Sven Wienecke blickt mit Überzeugung auf die kommende Aufgabe: „Ich freue mich, dass wir den Weg mit der Mannschaft weitergehen können. In der Truppe steckt viel Potenzial, und wir wollen weiter intensiv daran arbeiten, die Jungs Schritt für Schritt voranzubringen und als Team weiterzuentwickeln.“