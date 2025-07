Niko Bosnjak (l.) ist die neue Sturmhoffnung der SpVg Schonnebeck. – Foto: Steffen Schmitz

SpVg Schonnebeck: Tönnies schwärmt von Neu-Stürmer Bosnjak Oberliga Niederrhein: Die SpVg Schonnebeck befindet sich derzeit in der Sommer-Vorbereitung auf die kommende Oberliga-Spielzeit. Mit an Bord ist auch Neuverpflichtung Niko Bosnjak, der in der anstehenden Spielzeit in die Rolle des abgewanderten SpVg-Torschützenkönigs Arne Wessels schlüpfen soll. Chefcoach Dirk Tönnies weiß um die Qualitäten seines neuen Schützlings.

Die SpVg Schonnebeck befindet sich zurzeit mitten in der Vorbereitung auf die anstehende Saison in der Oberliga Niederrhein. Nach zwei Vizemeisterschaften in Serie will die Elf von Trainer Dirk Tönnies auch im dritten Jahr in Folge um die Meisterschaft mitmischen. Auch deshalb haben sich die Grün-Weißen mehrfach neu verstärkt. Nach den Abgängen der Top-Torjäger Arne Wessels und Conor David Tönnies konnten sich die Schwalben unter anderem die Dienste von Sturmkraft Niko Bosnjak sichern, der von Stadtrivale ETB Schwarz-Weiß Essen losgeeist werden konnte.

Am 06. Juli ging es für den Vorjahres-Vizemeister erstmals zurück auf den Platz am heimischen Schetters Busch, als Oberligist Westfalia Rhynern bei den Essenern zum ersten Testspiel gastierte. Die Elf von Übungsleiter Dirk Tönnies wusste dabei gleich zu überzeugen: Nach frühem Rückstand fanden die Schwalben schnell die passende Antwort und drehten die Partie, schlussendlich stand ein verdienter 4:2-Erfolg auf der Anzeigetafel. Allen voran die Neuverpflichtungen um Doppeltorschütze Bosnjak wussten zu überzeugen. Tönnies: „Mit das Beste was in der Oberliga rumläuft“

Für den ganz großen Wurf sollte es in der angelaufenen Spielzeit schlussendlich, sowohl für die SpVg Schonnebeck als auch für Lokalrivale ETB Essen um Top-Knipser Niko Bosnjak, nicht reichen. Während die Schwalben aufgrund der 1:4-Schlappe im direkten Duell gegen den ETB am vorletzten Spieltag am Ende nicht über die Vizemeisterschaft hinauskamen, lief der Essener-Konkurrent einen Rang dahinter ein. Während es bei der SpVg insbesondere die beiden Top-Talente Wessels und Tönnies waren, die Offensiv für Furore sorgten, lieferte auf Seiten des Schwarz-Weißen-Kontrahenten insbesondere einer ab: Niko Bosnjak. Mit 17 Toren und sechs Vorlagen hatte der 23-jährige Offensivakteur enormen Anteil an der überragenden Spielzeit des ETB, nun geht der Top-Knipser für Stadtrivale Schonnebeck auf Torejagd.

Mit dem Transfer von Bosnjak haben die Grün-Weißen einen echten Coup gelandet, weiß auch SpVg-Übungsleiter Tönnies: „Niko hat vor dem Tor eine ganz besondere Qualität, in der Box ist er mit das Beste was in der Oberliga rumläuft. Er wird uns sehr guttun und enorm weiterhelfen“, lobt der 56-jährige Chefcoach den Zugang in höchsten Tönen. Dieser wusste auch sofort zu überzeugen: Neben dem Doppelpack gegen Rhynern sorgte Bosnjak auch im Test gegen Ligarivale TSV Meerbusch vor kurzem für die Entscheidung. Kein schlechter Beginn also, dennoch wird es keine leichte Aufgabe seine, in die Fußstapfen von seinen Vorgängern zu treten. Schließlich scorten Wessels und Tönnies in der vergangenen Oberliga-Saison gemeinsam satte 85-mal. Erfolgreicher Start in die Vorbereitung