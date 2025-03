SpVg Schonnebeck: Thorben Kern und Robin Brandner verlängern bis 2027

Schon seit 2021 und 2022 im Verein

Thorben Kern absolvierte im Mai 2022 sein erstes Spiel für die Schwalben und kommt mittlerweile auf 98 Pflichtspieleinsätze, in denen er an sechs Treffern direkt beteiligt war. Robin Brandner kam im Sommer 2021 an den Schetters Busch und bringt es bereits auf 128 Einsätze, in denen er mit über 50 Torbeteiligungen immer wieder für Gefahr sorgte. In der aktuellen Saison spielte er größtenteils auf der linken Außenbahn.