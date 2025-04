SpVg Schonnebeck, St. Tönis & Homberg patzen, Lippold-Show in Monheim

Nach einem 2:0-Erfolg beim FC Büderich hat der SC Union Nettetal wieder bessere Chancen auf den Klassenerhalt - mehr hier

FC Büderich – SC Union Nettetal 0:2

FC Büderich: Michael Sperling, Ibrahim Kanat, Jimmy Can Atila, Dennis Schreuers (76. Hendrik Kortgödde), Leon Jonah Lepper, Kevin Weggen, Armin Deljkovic (46. Marvin Commodore), Daud Gergery, Alexander Lipinski, Nozomu Nonaka, Jan Niklas Kühling - Trainer: Sebastian Siebenbach - Trainer: Torsten Schedler

SC Union Nettetal: Elvedin Kaltak, Pascal Schellhammer (77. Yechan Baek), Niklas Götte, Florian Heise, Samuel Laurin Darius Derkum, Luka Drca, Peer Winkens (88. Nico Zitzen), Maximilian Köhler, Phillip Spickenbaum, Luca Dorsch, Malik Timmerberg - Trainer: Kemal Kuc

Schiedsrichter: Cedric Gottschalk (Bottrop) - Zuschauer: 94

Tore: 0:1 Luca Dorsch (62.), 0:2 Peer Winkens (73.)

________________

Enz rettet Punkt

Tabellenführer SpVg Schonnebeck kam bei Sportfreunde Niederwenigern nicht über ein 1:1 hinaus. Dominik Enz glich die Führung von Arne Wessels aus, aber trotz Punktgewinn verlieren die Hattinger einen Platz in der Tabelle. Schonnebeck hat jetzt auch wieder die SSVg Velbert im Nacken sitzen, hätte die Tabellenführung auch wegen der Pleite von St. Tönis mehr als um einen Zähler ausbauen können.

Sportfreunde Niederwenigern – SpVg Schonnebeck 1:1

Sportfreunde Niederwenigern: Tim Höppner, Paul Schütte, Jakob Elias Heufken, Ole Nissen, Marvin Schurig, Florian Machtemes, Dominik Enz, Marc Fabian Rapka (46. Sekvan Azad Rascho), Nils van Kleef, Niklas Lümmer, Moreno Mandel - Trainer: Marcel Kraushaar

SpVg Schonnebeck: Lukas Lingk, Matthias Bloch, Tim Winking, Tim Kuhlmann (75. Marwin Studtrucker), Dacain Baraza, Nico Petritt (65. Simon Skuppin), Yannick Geisler, Luca Pinke, Artur Golubytskij, Timo Brauer, Arne Wessels (65. Kevin Kehrmann) - Trainer: Dirk Tönnies

Schiedsrichter: Fasihullah Habibi (Duisburg) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Arne Wessels (40.), 1:1 Dominik Enz (71.)



________________ Mülheim überholt Niederwenigern

Der Mülheimer FC setzte sich im Kellerduell gegen die Sportfreunde Baumberg mit 2:0 durch und hat damit auch Niederwenigern in der Tabelle kassiert. Serhat Sat (9.) und Cem Sabanci (30.) trafen gegen den amtierenden Meister, der mit 27 Punkten nur noch einen mehr als Mülheim hat.

Mülheimer FC 97 – Sportfreunde Baumberg 2:0

Mülheimer FC 97: Tolunay Isik, Serhat Sat, Mehmet Serif Dalyanoglu, Servet Furkan Aydin, Eun-seok Ko, Cem Sabanci, Harding Mac Stuell Beira, Amed Öncel (78. Muhammed-Ali Karkar), Keisuke Hotta, Berkem Kurt (90. Luis Miguel Hoffart), Oben Robert Molango - Trainer: Nurettin Yılmaz

Sportfreunde Baumberg: Daniel Schwabke, Günter Mabanza (85. Frederik Brünen), Anthony Oscasindas, Florian Haderer, Sertan Yigenoglu, Tim Knetsch (72. Hayato Matsuzoe), Baris Sarikaya (62. Louis Klotz), Al-Hassan Turay, Shoyo Akaogi, Enes Topal, Robin Schnadt - Trainer: Salah El Halimi

Schiedsrichter: Can Güzel (Wesel) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Serhat Sat (9.), 2:0 Cem Sabanci (30.)





________________

Gerling und Kleve schlagen St. Tönis klar

Der SC St. Tönis hat seinen starken Auswärtssieg in Schonnebeck nicht bestätigt, kassiert stattdessen eine heftige Watschen vom 1. FC Kleve. Die Elf von Umut Akpinar holt im Abstiegskampf auch dank Doppelpacker Dario Gerling einen wichtigen 4:1-Erfolg und bleibt damit vier Punkte vor der Abstiegszone. 1. FC Kleve – SC St. Tönis 1911/20 4:1

1. FC Kleve: Henning Divis, Frederik Meurs, Philipp Divis, Elidon Bilali, Memlan Darwish, Justin Paul Francis (75. Dano Evrard), Niklas Klein-Wiele, Fabio Forster (77. Tim Haal), Luca Thuyl (83. Luka Grlic), Nathnael Scheffler (83. Nermin Badnjevic), Dario Gerling - Trainer: Lars van Rens - Trainer: Umut Akpinar

SC St. Tönis 1911/20: Simon Sell (14. Luke Winter), Niklas Withofs, Maksym Lufarenko, Philipp Baum, Julio Torrens, Dominik Dohmen (55. Morten Heffungs), Mario Knops, Julian Andres Suaterna Florez (69. Eghosa Aaron Ogbeide), Kohei Nakano (55. Ibraim Ilazi), Adonis Milaj (38. Branimir Galic), Daiki Kamo - Trainer: Johannes Dahms - Trainer: Bekim Kastrati

Schiedsrichter: Jan Peter Weßels (Moers) - Zuschauer: 273

Tore: 1:0 Luca Thuyl (18.), 2:0 Dario Gerling (54.), 3:0 Justin Paul Francis (73.), 3:1 Mario Knops (85.), 4:1 Dario Gerling (87.) ________________ Lippold-Show gegen Ratingen

Zur Pause lief es für Ratingen 04/19 noch rund, denn durch Ali-Can Ilbay führten die Gäste beim 1. FC Monheim. Im zweiten Durchgang bekamen sie dann vor allem Probleme mit Tobias Lippold, der als Joker ein überragendes Spiel machte. Der 31-Jährige erzielte einen lupenreinen Hattrick und schoss den FCM zum wichtigen Heimsieg auf Rang elf. 1. FC Monheim – Ratingen 04/19 3:1

1. FC Monheim: Tayfun Altin, Tim Galleski (75. David Etiosa Galonske), Assani Lukimya, Kai Schneider, Luca Jan Kiefer, Joshua Sumbunu (79. Sebastian Spinrath), Mohamed El Mouhouti (46. Tobias Lippold), Talha Demir (90. Youssef El Boudihi), Kaan Karaduman, Merveil Tekadiomona, Shallom Jerry Mike (46. Kameron Joseph Blaise) - Trainer: Dennis Ruess

Ratingen 04/19: Luca-Christian Fenzl, Phil Spillmann, Bo Lasse Henrichs (86. Connor Klossek), James Shepard, Slone Matondo, Emre Demircan, Ali-Can Ilbay (68. Tim Potzler), Tim Klefisch, Rinor Rexha (69. Daniel Gorden Raul), Georgios Touloupis (86. Fabio Di Gaetano), Zissis Alexandris - Trainer: Peter Radojewski

Schiedsrichter: Alexander Schuh (Düsseldorf) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Ali-Can Ilbay (34. Handelfmeter), 1:1 Tobias Lippold (51.), 2:1 Tobias Lippold (64.), 3:1 Tobias Lippold (87.) ________________ Korytowski schießt ETB zum Sieg

Mohamed Yassin Benslaiman Benktib glich im zweiten Durchgang einen Doppelpack von Niko Bosnjak aus, aber der ETB bezwang den TSV Meerbusch dennoch. Lukas Korytowski schoss noch den Siegtreffer der Hausherren (86.), die ihren Mini-Traum auf die Regionalliga wahren. ETB Schwarz-Weiß Essen – TSV Meerbusch 3:2

ETB Schwarz-Weiß Essen: Ryan Valentine, Frederik Lach, Jan Bachmann, Jan Corsten, Robin Urban, Guiliano Zimmerling (68. Lukas Korytowski), Kamil Poznanski, Niko Bosnjak (78. Nabil El-Hany), Nico Lucas, Sanjin Vrebac (68. Denzel Oteng Adjei), Umut Yildiz - Trainer: Julian Stöhr

TSV Meerbusch: Kevin Bartschies, Daniel Hoff, Leon Kempkens, Oktay Enes Soytürk, Ariyoh Yussuf Ayinla, Leonel Kadiata, Yasar Emin Uzun, Yasin Bas, Mohamed Yassin Benslaiman Benktib, Vincent Boldt, Jacob Ballah - Trainer: Samir Sisic

Schiedsrichter: Jonah Besong (Duisburg) - Zuschauer: 206

Tore: 1:0 Niko Bosnjak (7.), 2:0 Niko Bosnjak (34.), 2:1 Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (49.), 2:2 Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (60.), 3:2 Lukas Korytowski (86.) ________________ Hilden bremst Homberg aus

Zu den Verlierern des Abends gehört auch der VfB Homberg. Gegen den zuletzt nicht sonderlich formstarken VfB 03 Hilden unterlag die Elf von Stefan Janßen nach Toren von Pascal Weber und Luis Ortmann mit 0:2. Dadurch verliert Homberg im Rennen um die Meisterschaft wichtige Punkte und fällt auf Rang fünf zurück. VfB Homberg – VfB 03 Hilden 0:2

VfB Homberg: Kenneth Christopher Hersey, Felix Hohmann, Henrik Scheibe, Ryo Iwata (75. Milen Manchev), Justin Walker (82. Aaron Addo), Berkan Bartu, Leon Schütz (78. Lukas Melvin Meyer), Vahidin Turudija, Luca Thissen, Andres Gerardo Gomez Dimas, Florian Berisha (66. Sakaki Ota) - Trainer: Stefan Janßen

VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Phil Zimmermann, Gabriel-Eromose Imoiseza (66. Dominik Rodrigues Figueiredo), Fabio Bachmann, Fabian zur Linden, Maximilian Wagener, Calvin Marion Mockschan, Lukas Lier (85. Peter Schmetz), Luke Kawabe (70. Luis Ortmann), Pascal Weber (80. Serkan Güzel) - Trainer: Tim Schneider

Schiedsrichter: Christina Junkers (Kaarst) - Zuschauer: 350

Tore: 0:1 Pascal Weber (28.), 0:2 Luis Ortmann (74.) ________________ SSVg Velbert verkürzt Rückstand

Die SSVg Velbert darf sich mal wieder als "Derbysieger" bezeichnen, denn beim TVD Velbert gab es einen 4:2-Erfolg. Benjamin Hemcke traf dabei doppelt, weshalb die SSVg nur noch drei Punkte weniger als Schonnebeck hat. TVD Velbert zog sich achtbar aus der Affäre. TVD Velbert – SSVg Velbert 2:4

TVD Velbert: Robin Offhaus, Phil Britscho, Marvin Brüggehoff, Leif Sören Linnig (58. Alihan Adigüzel), Kaan Terzi (51. Joel Agbo), Arda Terzi (71. Ferhat Mumcu), Shane Jaworek, Keita Taguchi, Alessandro Marino, Taira Kayama (84. Stefan Okkert), Joshua Kapenda - Trainer: Hakan Yalcinkaya - Trainer: Dennis Wienhusen

SSVg Velbert: Cem Ural, Noah Abdel Hamid, Felix Herzenbruch, Reo Yoshida, Max Machtemes (68. Mohammed Hassouni), Cellou Diallo (58. Yasin-Cemal Kaya), David Glavas, Timo Böhm (90. Noel Czapelka), Benjamin Hemcke (58. Harumi Goto), Jonas Büchte, Andri Buzolli (58. Timo Mehlich) - Trainer: Niklas Bonnekessel - Trainer: Ismail Jaroui

Schiedsrichter: Okan Uyma (Duisburg) - Zuschauer: 338

Tore: 0:1 Benjamin Hemcke (20.), 0:2 Andri Buzolli (45.), 0:3 Max Machtemes (45.+2), 0:4 Benjamin Hemcke (53.), 1:4 Joshua Kapenda (73.), 2:4 Joel Agbo (77.) ________________ Klare Sache für Sonsbeck

Für den SV Biemenhorst gab es gegen den SV Sonsbeck nichts zu holen, weil Niklas Binn und Philip Pokora jeweils doppelt für den SVS trafen. Biemenhorst hat nur noch vier Zähler Vorsprung auf den Keller, während Sonsbeck am kommenden Spieltag Ratingen 04/19 überholen kann.

SV Biemenhorst – SV Sonsbeck 0:4

SV Biemenhorst: Rene Konst, Justin Heckers, Fabian Krichel, Pascal Spallek (70. Jan-Niklas Frieg), Marc Beckert, Niklas Laigre (46. Lendi Jashanica), Niklas Ridder (77. Ferdinand Schulte), Luca Felix Puhe (70. Iker Prudencio), Luca Ridder, Haris Memic (46. Alexander Puhe), Joshua Müller - Trainer: Javier Garcia Dinis

SV Sonsbeck: Jonas Holzum, Sebastian Leurs, Robin Schoofs (82. Christoph Elspaß), Philipp Elspaß, Ruben Joan Martens, David Somodi (75. Jannis Pütz), Hayato Uchimura, Philip Pokora (72. Semih Zeriner), Linus Krajac (82. Luca Meyers-Richter), Klaus Keisers, Niklas Binn (79. Malik Bongers) - Trainer: Heinrich Losing

Schiedsrichter: Ramon Leon Falke - Zuschauer: 470

Tore: 0:1 Niklas Binn (23.), 0:2 Philip Pokora (35.), 0:3 Niklas Binn (42.), 0:4 Philip Pokora (48.)

Das ist der nächste Spieltag

29. Spieltag

Fr., 25.04.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - ETB Schwarz-Weiß Essen

Fr., 25.04.25 19:30 Uhr SSVg Velbert - SV Biemenhorst

Fr., 25.04.25 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - TVD Velbert

Fr., 25.04.25 19:45 Uhr TSV Meerbusch - VfB Homberg

Sa., 26.04.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - 1. FC Kleve

So., 27.04.25 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - FC Büderich

So., 27.04.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - Mülheimer FC 97

So., 27.04.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - 1. FC Monheim

So., 27.04.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - Sportfreunde Niederwenigern

________________

