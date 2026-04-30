SpVg Schonnebeck: Skuppin, Isensee und Kehrmann bleiben an Bord

Mit drei zentralen Spielern hat die SpVg Schonnebeck verlängert. – Foto: SpVg Schonnebeck

Dienstältester Spieler bleibt an Bord

Simon Skuppin ist inzwischen der dienstälteste Spieler im Kader der Schwalben. Seit seinem Wechsel im Sommer 2018 trägt er das Trikot der Spielvereinigung und geht damit in seine neunte Saison in Grün und Weiß. In der laufenden Spielzeit wurde der Mittelfeldmotor von Verletzungspech zurückgeworfen und stand zuletzt im November 2025 auf dem Platz. Umso mehr freut sich die Spielvereinigung Schonnebeck, dass Skuppin seinen Weg weiter mit ihr geht. Für die verbleibende Zeit wünschen wir ihm weiterhin eine gute Genesung und freuen uns schon jetzt darauf, ihn in der kommenden Saison wieder auf dem Platz zu sehen.

Auch Moritz Isensee wird weiter für die Spielvereinigung Schonnebeck auflaufen. Der Mittelfeldspieler war erst im vergangenen Sommer von der SpVgg Erkenschwick an den Schetters Busch gewechselt und hat sich direkt zu einer festen Größe entwickelt. In bislang 28 Einsätzen kommt er auf vier Tore und sechs Vorlagen. Mit seiner Laufstärke, seiner Flexibilität und seiner Präsenz im Mittelfeld gehört er in dieser Saison zu den Dauerbrennern im Kader der Schwalben.