SpVg Schonnebeck sichert sich Yaw Osei Awuah aus Rellinghausen

Trainer Dirk Tönnies (re.) präsentiert Zugang Yaw Osei Awuah. – Foto: Verein

Trotz seines jungen Alters bringt Awuah bereits viel Erfahrung mit. Für den ESC

Rellinghausen kommt er auf 83 Einsätze in der Landesliga. Zudem sammelte er als Jugendspieler des FC Kray bereits acht Einsätze in der Oberliga Niederrhein.

Unser Sportlicher Leiter Christian Leben sagt: „Mit Yaw gewinnen wir einen Sechser, der trotz seines jungen Alters bereits ein sehr reifes Spielverständnis mitbringt. Er antizipiert Situationen früh, erkennt Räume schnell und nutzt sie sowohl im Ballgewinn als auch im eigenen Spielaufbau sehr effektiv. Als Linksfuß gibt er unserem Zentrum zusätzliche Variabilität und Balance. Er passt genau zu dem Profil, das wir für unsere zentrale Achse gesucht haben. Wir freuen uns sehr, dass er den nächsten Schritt bei uns gehen möchte.“

Die Spielvereinigung Schonnebeck freut sich auf die gemeinsame Zeit und heißt Yaw Osei Awuah herzlich willkommen am Schetters Busch

Restprogramm SpVg Schonnebeck

31. Spieltag: (H) KFC Uerdingen (2.)

32. Spieltag: (A) ETB Schwarz-Weiß Essen (6.)

33. Spieltag: (H) VfB Homberg (16.)

34. Spieltag: (A) Holzheimer SG (9.)