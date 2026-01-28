SpVg Schonnebeck schnappt sich Talent vom VfL Bochum

Cedric Zajkowski stößt zur SpVg Schonnebeck. – Foto: SpVg Schonnebeck

Der 20-Jährige stand bis zum Sommer 2025 bei der U23 des VfL Bochum unter Vertrag und schließt sich nun den Schwalben an. Er erhielt seine fußballerische Ausbildung bei mehreren renommierten Nachwuchsleistungszentren.

Sportchef Leben: "Außergewöhnliche fußballerische Qualität"

Über Rot-Weiß Oberhausen, Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig und schließlich den VfL Bochum führte sein Weg frühzeitig in den leistungsorientierten Herrenbereich. In der vergangenen Saison absolvierte der defensive Mittelfeldspieler seine erste Spielzeit im Seniorenbereich und kam dabei auf acht Einsätze in der Oberliga Westfalen für die Bochumer U23.

„Wir freuen uns sehr, dass sich Cedric unserer Mannschaft anschließt. Trotz seiner langwierigen Verletzung hat er im Probetraining eindrucksvoll gezeigt, dass er körperlich wieder voll belastbar ist und mit großer Entschlossenheit an seiner Rückkehr gearbeitet hat. Cedric bringt eine für uns außergewöhnliche fußballerische Qualität mit – seine technische Sauberkeit, sein Spielverständnis und seine Ruhe am Ball werden unserem Team sofort guttun. Gleichzeitig werden wir ihn behutsam an die volle Wettkampfhärte heranführen, damit er Schritt für Schritt sein komplettes Potenzial entfalten kann. Mit seiner Art Fußball zu spielen ist Cedric eine echte Verstärkung für uns. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten wichtigen Schritt in seiner Entwicklung gehen wird und freuen uns sehr auf die gemeinsame Zeit“, so Christian Leben, Sportlicher Leiter der Schwalben, über den Neuzugang.