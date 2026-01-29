SpVg Schonnebeck schlägt erneut auf dem Transfermarkt zu

Kosthorst hat in Rheine den Sprung aus der U19 in die Oberliga geschafft und sich dort früh als feste Größe etabliert. In 1,5 Jahren in der Oberliga Westfalen kommt der Defensivspieler bereits auf 46 Einsätze im Seniorenbereich, eine bemerkenswerte Quote für sein junges Alter. Bereits im Testspiel gegen die SpVgg Erkenschwick war Kosthorst als Gastspieler für die Schwalben im Einsatz und hinterließ einen bleibenden Eindruck. Gekrönt wurde sein Auftritt mit dem zwischenzeitlichen Führungstreffer zum 1:0, bei dem er seine Offensivqualitäten unter Beweis stellte.

Der Sportliche Leiter, Christian Leben, sagt zur Verpflichtung: „Wir freuen uns sehr, dass sich Noah uns anschließt. Er ist ein junger, hungriger Spieler, der in Rheine eine beeindruckende Entwicklung genommen hat und trotz seines jungen Alters bereits auf einem sehr stabilen Leistungsniveau agiert.



Sein Umzug nach Bochum im Rahmen seines Studiums hat die Tür für einen Wechsel in unsere Region geöffnet und wir sind froh, dass er sich bewusst für unseren Weg entschieden hat. Man merkt ihm an, dass er Lust auf den nächsten Schritt hat und sich in einem ambitionierten, aber familiären Umfeld weiterentwickeln möchte.

Wir sind überzeugt, dass Noah mit seiner Dynamik, seinem Spielverständnis und seiner Mentalität hervorragend zu unserer Mannschaft passt. Gleichzeitig geben wir ihm die Zeit und Ruhe, sich bei uns einzufinden und seinen Platz im Team zu finden.“

Für die Spielberechtigung müssen im Hintergrund noch die letzten Details geklärt werden. Noah war aber bereits in den Testspielen gegen die TSG Sprockhövel sowie gegen den MSV Duisburg im Einsatz.

