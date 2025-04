SpVg Schonnebeck präsentiert ersten Offensiv-Zugang

Isensee ist im zentralen offensiven Mittelfeld zuhause und brachte es in insgesamt 39 Oberliga-Partien für Erkenschwick auf 11 Tore und 9 Vorlagen. Nach einem starken Start in die aktuelle Spielzeit wurde er durch einen Mittelfußbruch zu einer längeren Pause gezwungen – ist inzwischen aber wieder vollständig genesen und seit Ende Februar

zurück auf dem Platz. Ausgebildet wurde er in der Jugend des TSV Marl-Hüls und spielte vor seinem Wechsel nach Erkenschwick in beiden Corona-Jahren für den ASC 09 Dortmund.

Isensee hat gute Schusstechnik

Christian Leben, Sportlicher Leiter der Spielvereinigung Schonnebeck, freut sich auf den Zugang. Er sagt: „Moritz ist ein agiler und kreativer Spieler, der sich im zentralen offensiven Mittelfeld am wohlsten fühlt und auch auf allen anderen Positionen in der Offensive eingesetzt werden kann. Er überzeugt nicht nur als Vorlagengeber, sondern sucht zudem gerne selbst den Abschluss. Mit seiner auffallend guten Schusstechnik sorgt er ständig für Torgefahr bei direkten Freistößen oder aus der zweiten Reihe. Es freut uns daher sehr, Moritz ab dem Sommer in unseren Reihen zu haben.“

„Ich freue mich sehr, in der kommenden Saison Teil des Vereins sein zu dürfen. Ziemlich früh hat sich für mich gezeigt, dass Schonnebeck mit ihrer Perspektive und Philosophie zu mir passt. Nach einer längeren Verletzungspause haben mir Dirk und Christian in den Gesprächen sehr viel Vertrauen entgegengebracht", schildert der Offensivmann. "Aufgrund dessen ist mir die Entscheidung sehr leicht gefallen. Ich wünsche der Mannschaft weiterhin viel Erfolg im Aufstiegskampf und freue mich, nächstes Jahr gemeinsam anzugreifen!"

