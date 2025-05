SpVg Schonnebeck mit ungefährdetem 4:0-Heimsieg

Mit einem überzeugenden 4:0 (2:0)-Erfolg gegen den 1. FC Monheim haben die Schwalben der SpVg Schonnebeck am Freitagabend einen weiteren Sieg im Saisonendspurt eingefahren. Die Mannschaft von Cheftrainer Dirk Tönnies zeigte über die komplette Spielzeit hinweg eine reife, abgeklärte Leistung und ließ dem Tabellenelften keine Chance.

Schon früh stellte das Team die Weichen auf Sieg: In der 15. Minute schob Conor Tönnies nach schöner Vorarbeit von Luca Pinke zur verdienten Führung ein. Kurz vor der Pause erhöhte Artur Gloubytskij auf 2:0 – es war zugleich das 100. Saisontor der Schwalben in dieser Spielzeit!

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Spitzenreiter tonangebend. Robin Brandner stellte mit einem platzierten Schuss auf 3:0 (52.), ehe erneut Tönnies in der Schlussphase den 4:0-Endstand markierte.

Marwin Studtrucker, Co-Trainer der Schwalben, zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: "Ich muss sagen, wir haben das heute endlich mal wieder souverän gemacht – das war auch für die Nerven angenehm. Von der ersten bis zur letzten Minute war das genau so, wie man sich einen Auftritt des Tabellenführers vorstellt. Wir haben taktisch ein paar Dinge verändert und das hat heute sehr gut funktioniert. In den Zweikämpfen waren wir präsent und haben auch in der Höhe verdient gewonnen. Die Prämisse war klar: Jeder steht für den anderen ein – egal ob auf dem Platz, auf der Bank oder daneben. Und das haben heute alle sehr, sehr gut umgesetzt."

Das nächste Spiel steht für die Spielvereinigung Schonnebeck am 18. Mai an. Dann geht es zu den SF Baumberg. Anstoß ist um 15 Uhr.