SpVg Schonnebeck holt Denzel Oteng Adjei zurück

Denzel Oteng Adjei ist zurück am Schetters Busch. – Foto: SpVg Schonnebeck

Ein alter Bekannter mit ganz viel Erfahrung in der Oberliga Niederrhein verstärkt die SpVg Schonnebeck in der kommenden Saison. Sechs Jahre nach seinem Abgang kehrt Denzel Oteng Adjei im Sommer an den Schetters Busch zurück. In den vergangenen beiden Spielzeiten trug er das Trikot von Stadtrivale ETB Schwarz-Weiß Essen.

Im Sommer 2016 wechselte Oteng Adjei aus der Jugend des Vogelheimer SV zu den Schwalben. Dort durchlief er die letzte Phase seiner Ausbildung, ehe er am 26. August 2018 sein Debüt in der Oberliga gab. Beim 3:2-Erfolg der Schonnebecker gegen den TV Jahn Hiesfeld wurde er in der Schlussphase eingewechselt. Gleich in seinem ersten Senioren-Jahr kam er so auf 14 Oberliga-Einsätze und seinen ersten Torerfolg. Inzwischen hat er viel Erfahrung dazugewonnen. Nach Stationen beim ESC Rellinghausen, TVD Velbert und zuletzt dem ETB sind es inzwischen 113 Einsätze in der Oberliga. Oteng Adjei ist in der Offensive flexibel einsetzbar.

"Mit Denzel kehrt ein Spieler zu uns zurück, der den Verein und den Schetters Busch bestens kennt und bei uns bereits als A‑Junior erste Schritte im Oberligakader gemacht hat. Das macht seine Rückkehr natürlich besonders", erklärt Christian Leben, Sportlicher Leiter der Spielvereinigung Schonnebeck. In das Anforderungsprofil für die kommende Saison passt der 25-Jährige perfekt hinein. "Für unsere Spielidee in der kommenden Saison benötigen wir auf den Außenbahnen viel Geschwindigkeit, Dynamik und Tiefe – Qualitäten, die Denzel in hohem Maß mitbringt. Durch seine Flexibilität, sowohl offensiv als auch als Außenverteidiger eingesetzt werden zu können, erweitert er unsere Optionen deutlich. Er ist im besten Fußballalter, verfügt über reichlich Oberliga-Erfahrung und hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Wir sind überzeugt, dass er unserem Spiel sofort Stabilität und Tempo verleiht und eine wichtige Rolle in unserem Kader einnehmen wird“, führt Leben weiter aus.