SpVg Schonnebeck: Henrik Scheibe kommt an den Schetters Busch

Die Spielvereinigung Schonnebeck kann den nächsten und letzten Neuzugang für die kommende Saison vermelden: Henrik Scheibe wechselt vom VfB Homberg an den Schetters Busch.
Der 23-jährige Innenverteidiger wurde in der Jugend des MSV Duisburg ausgebildet und sammelte anschließend in der U23 von Holstein Kiel bereits Erfahrungen in der Regionalliga Nord. Danach zog es ihn zum VfB Homberg, wo er in den vergangenen drei Spielzeiten absoluter Stammspieler und Leistungsträger in der Defensive war.
Christian Leben sagt zur Verpflichtung: „Henrik hat bei seinen bisherigen Stationen über mehrere Jahre hinweg gezeigt, dass er ein sehr konstanter Innenverteidiger ist, der Zweikämpfe sauber führt, gut organisiert und mit hoher Einsatzbereitschaft spielt. Trotz seines jungen Alters verfügt er bereits über viel Erfahrung und eine bemerkenswerte Anzahl an Pflichtspielen. Wir sind überzeugt, dass Henrik mit seiner ruhigen Art, seinem entschlossenen, aber stets disziplinierten Defensivverhalten sowie seiner Bereitschaft, auf dem Platz Verantwortung zu
übernehmen, eine direkte Verstärkung für unsere Mannschaft darstellt.
Mit ihm schließen wir die Lücke, die durch unsere vier langzeitverletzten Ausfälle entstanden ist, und reagieren damit auf die aktuelle Situation. Unsere Kaderplanung ist nun vollständig abgeschlossen und wir fiebern dem Trainingsauftakt am 5. Juli entgegen. Wir freuen uns auf eine herausfordernde, aber sicher spannende neue Oberligasaison."