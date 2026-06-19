SpVg Schonnebeck: Henrik Scheibe kommt an den Schetters Busch

Henrik Scheibe (rechts) mit seinem neuen Trainer Dirk Tönnies. – Foto: SpVg Schonnebeck

Die Spielvereinigung Schonnebeck kann den nächsten und letzten Neuzugang für die kommende Saison vermelden: Henrik Scheibe wechselt vom VfB Homberg an den Schetters Busch.

Ausbildung beim MSV Duisburg, Erfahrungen in Kiel

Der 23-jährige Innenverteidiger wurde in der Jugend des MSV Duisburg ausgebildet und sammelte anschließend in der U23 von Holstein Kiel bereits Erfahrungen in der Regionalliga Nord. Danach zog es ihn zum VfB Homberg, wo er in den vergangenen drei Spielzeiten absoluter Stammspieler und Leistungsträger in der Defensive war.

"Konstanter Innenverteidiger"

Christian Leben sagt zur Verpflichtung: „Henrik hat bei seinen bisherigen Stationen über mehrere Jahre hinweg gezeigt, dass er ein sehr konstanter Innenverteidiger ist, der Zweikämpfe sauber führt, gut organisiert und mit hoher Einsatzbereitschaft spielt. Trotz seines jungen Alters verfügt er bereits über viel Erfahrung und eine bemerkenswerte Anzahl an Pflichtspielen. Wir sind überzeugt, dass Henrik mit seiner ruhigen Art, seinem entschlossenen, aber stets disziplinierten Defensivverhalten sowie seiner Bereitschaft, auf dem Platz Verantwortung zu

übernehmen, eine direkte Verstärkung für unsere Mannschaft darstellt.