SpVg Rheindörfer: "Wissen, dass mehr möglich gewesen wäre"

Nach Platz sieben in der vergangenen Bezirksliga-Saison will die SpVg Rheindörfer in der kommenden Spielzeit mehr. Trainer Sebastian Tillmann geht in seine dritte Saison beim Kölner Bezirksligisten – und hat klare Vorstellungen davon, wie sein Team den nächsten Entwicklungsschritt machen kann.

„Platz 7 war unter dem Strich okay, aber wir wissen, dass mehr möglich gewesen wäre“, sagt der 34-Jährige im Gespräch. „Positiv war definitiv unsere Entwicklung in der Rückrunde, gerade was das taktische Verständnis und den Teamgeist betrifft. Was wir verbessern müssen: Konstanz über 90 Minuten und über die ganze Saison hinweg. Wir haben einige enge Spiele aus der Hand gegeben – das darf uns in dieser Saison nicht mehr passieren.“

Die Vorbereitung lief vielversprechend an. „Wir sind gut gestartet. Die Trainingsbeteiligung ist extrem hoch, die Intensität stimmt.“ Inhaltlich arbeite man an den bekannten Grundlagen: „Kondition, Technik, Kraft, Abläufe.“ Über die taktischen Schwerpunkte hält sich Tillmann bewusst bedeckt: „Auf konkrete Inhalte möchte ich hier nicht zu sehr eingehen – sonst könnte ja jeder Gegner Einblick in unser Training bekommen“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Aber der Trainer macht auch klar: „Wir legen Wert auf Struktur, Variabilität und Mentalität. Und: Der Spaß kommt definitiv nicht zu kurz.“

Im Sommer hat sich die SpVg Rheindörfer nicht nur auf dem Feld verstärkt: Vom SC West kam Patrick Melis als neuer Co-Trainer an Bord. Auch im Kader gab es gezielte Veränderungen. „Wir konnten den Kern der Mannschaft halten und mit acht Neuzugängen gezielt verstärken – vor allem in der Breite und im zentralen Bereich“, erklärt Tillmann. „Die Jungs passen charakterlich wie sportlich gut ins Team. Einige bringen höherklassige Erfahrung mit, andere viel Entwicklungspotenzial. Wir sind auf allen Positionen konkurrenzfähig aufgestellt und erwarten, dass der interne Konkurrenzkampf die Leistung weiter anhebt.“

Schmerzhafte Abgänge gab es dennoch – wie in jedem Sommer. „Natürlich tut es immer weh, wenn langjährige Spieler gehen. Einige Abgänge waren sportlich relevant, aber vor allem menschlich ist jede Veränderung spürbar. Trotzdem konnten wir das gut kompensieren, der Zusammenhalt innerhalb der Truppe ist weiter stark.“

Die Top 5 fest im Blick

In der kommenden Saison will man in der Tabelle klettern – der Trainer formuliert es deutlich: „Wir wollen uns tabellarisch klar verbessern und in die Top 5 vorstoßen. Das wird nicht einfach, aber unser Anspruch ist es, jeden Gegner zu fordern und uns stetig weiterzuentwickeln.“ Der Maßstab sei, „wie stabil wir unsere Leistung auf den Platz bringen und ob wir in den entscheidenden Momenten die richtige Mentalität zeigen.“

Wenn alle Spieler von Verletzungen verschont bleiben, ein realistisches Ziel: "Ich wünsche mir vor allem Gesundheit für alle und dass wir als Team zusammenwachsen, in schwierigen Phasen zusammenstehen und unseren Weg weitergehen. Wenn dann noch sportlicher Erfolg dazukommt, umso besser!“ Die Rheindörfer Köln wirken jedenfalls bereit für den nächsten Schritt – mit einem klaren Ziel, neuen Gesichtern und einem Trainer, der keine Ausreden mehr gelten lassen will.