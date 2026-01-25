Da gehts lang! Jonas Wendt gibt auch in den kommenden zwei Spielzeiten die Richtung bei der SpVg Porz vor. – Foto: LaBima

SpVg Porz zum Auftakt gefordert: "Spiele sind extrem wichtig" Jonas Wendt und die SpVg Porz geht mit einem verkleinerten Kader in die Rückrunde. Das Auftaktprogramm hat es dabei in sich

Im Endspurt der Vorrunde ging der SpVg Porz die Puste aus – und so überwintert der Klub aus dem rechtsrheinischer Stadtbezirk Kölns in ihrer dritten Mittelrheinliga-Saison auf dem zwölften Tabellenplatz. Mit 14 Punkten aus 15 Spielen steht die Mannschaft von Trainer Jonas Wendt (43) exakt dort, wo sie bereits in der Vorsaison zur Winterpause stand. Der Abstand auf den ersten Abstiegsplatz beträgt fünf Zähler – eine Ausgangslage, die weder für Entwarnung noch für Panik sorgt.

Dabei hatte der Saisonstart zunächst Hoffnung auf mehr gemacht. Nach vier Spieltagen hatte Porz bereits sieben Punkte gesammelt, besiegte unter anderem den Siegburger SV und setzte mit dem 4:2-Erfolg am siebten Spieltag gegen Eintracht Hohkeppel ein weiteres Ausrufezeichen. Zur Winterpause fällt die Bilanz jedoch durchwachsen aus. „Wir sind mit der Punkteausbeute so mittel zufrieden. Wir haben relativ früh 14 Punkte geholt, danach aber die letzten fünf Spiele verloren“, ordnet Wendt ein. Wendt: „Wir hätten mehr Punkte holen können“ Entscheidend sei für ihn jedoch nicht allein das nackte Ergebnis. „Wir waren in vier dieser fünf Spiele mit der Art und Weise grundsätzlich einverstanden. Die Ausnahme war das Spiel in Hennef, dort waren wir auf allen Ebenen nicht gut. Das habe ich auch im Interview so gesagt – so etwas kommt im Fußball vor.“ Grundsätzlich gelte für ihn: „Mir ist es aber immer besonders wichtig, dass wir leidenschaftlich auftreten und unser Herz auf dem Platz lassen.“ In der Gesamtschau könne man deshalb zufrieden sein, auch wenn klar sei, „dass wir mehr Punkte hätten holen können“.

Auffällig ist die Diskrepanz zwischen starken Auftritten gegen Topteams und Punktverlusten gegen direkte Konkurrenten. Siege gegen Siegburg und Hohkeppel stehen Niederlagen gegen Weiden, Hennef oder Bornheim gegenüber. „Wir müssen uns die Niederlagen gegen direkte Konkurrenten ankreiden lassen“, stellt Wendt klar. Besonders das Spiel gegen Bornheim sei sinnbildlich gewesen. „Gegen Bornheim haben wir hochverdient verloren. Da hat beim Gegner nahezu alles funktioniert, bei uns relativ wenig.“ Früh habe eine Rote Karte das Spiel beeinflusst, hinzu seien individuelle Fehler gekommen. „Natürlich schmerzen diese verlorenen Punkte.“ Rückrundenauftakt "extrem wichtig" Offensiv zeigt sich Porz trotz der Tabellenposition gefährlich. Mit 32 erzielten Treffern stellt man den besten Angriff der unteren Tabellenhälfte, Metin Kizil allein kommt auf 13 Saisontore. Diese Qualität soll auch in der Rückrunde ein wichtiger Faktor bleiben. Gerade der Start wird dabei richtungsweisend. „Zum Rückrundenauftakt geht es gegen Wegberg-Beeck, das ist für uns ein Bonusspiel. Danach warten zwei direkte Duelle gegen Konkurrenten. Diese Spiele sind natürlich extrem wichtig“, betont Wendt mit Blick auf die Duelle gegen die Sportfreunde Düren und Teutonia Weiden.