– Foto: SpVg. Porz

SpVg Porz: Zehn Zusagen für die neue Saison, acht Abgänge im Winter Mittelrheinligist treibt Kaderplanungen voran Verlinkte Inhalte Mittelrheinliga SpVg Porz

Nachdem die Verlängerung von Trainer Jonas Wendt bis 2028 bereits seit Ende November in trockenen Tüchern ist, treibt der Rangzwölfte der Mittelrheinliga die Planungen für die kommende Saison voran.

Mit Dominique Mittenzwei (vier Einsätze), Raphael Kaik (zwölf Einsätze), Luca Fünfzig (zwölf Einsätze), Etienne Kamm (zwölf Einsätze), Top-Torjäger Metin Kizil (15 Einsätze), Buhari Ibn Tusina (13 Einsätze), Taylan Gülmez (vier Einsätze), Marciano Aziz (15 Einsätze), Tomislav Mrkalj (zwölf Einsätze) und Kapitän André Rosteck (14 Einsätze) haben bereits zehn Spieler ihr "Ja-Wort" für die Spielzeit 2026/27 gegeben. „Weitere Gespräche laufen – und die Vorfreude, auch in Zukunft gemeinsam den eingeschlagenen Weg zu gehen, wächst von Tag zu Tag“, heißt es in einer Mitteilung.

Acht Abgänge zur Winterpause Auf der anderen Seite werden mit Schadrack Nginamau (zwei Einsätze), Ephraim Ngoma (ein Einsatz), Niklas Heidemann (sechs Einsätze), Lars Rolle (acht Einsätze), Max Zettelmann (ohne Einsatz), Simon Zinzius (drei Einsätze), Noah Cain (drei Einsätze) und Baris Bilgic (zwei Einsätze) auch acht Spieler in der Winterpause den Verein verlassen. Zudem wird Torhüter Markus Wollnik vorerst aus persönlichen Gründen pausieren.