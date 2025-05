SpVg. Porz verpasst Punktgewinn nach Aufholjagd

Die SpVg. Porz hat am Sonntag beim FC Teutonia Weiden eine bittere 3:5-Niederlage kassiert – und das nach einem Spiel, das wie eine Achterbahnfahrt verlief. Die Porzer verschliefen die Anfangsphase komplett, machten auch nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zu viele Fehler, zeigten aber große Moral und gaben nie auf. Beinahe wäre die Aufholjagd noch mit einem Punkt belohnt worden.

Trainer Jonas Wendt sah von Beginn an eine Porzer Mannschaft, die nicht auf der Höhe war – vor allem bei Standards. Bereits in der 3. Minute fiel das 0:1, nachdem ein Eckball nicht konsequent geklärt wurde und ein gegnerischer Stürmer frei einschieben konnte. Nur fünf Minuten später war es wieder eine Ecke, die den Weg ins Porzer Tor fand – diesmal per Kopf (8.). Der Rückstand war nicht nur früh, sondern auch vermeidbar.

Jonas Wendt reagierte bereits nach gut 20 Minuten mit einem Doppelwechsel – und die Maßnahme zeigte Wirkung. Nach einem abgefangenen Weidener Eckball schalteten die Prozer blitzschnell um. Der eingewechselte Amadou Camara setzte sich stark durch, bediente Metin Kizil, der zum 1:2-Anschluss traf (32.). Die SpVg. Porz war nun im Spiel – doch ausgerechnet in dieser Phase folgten die nächsten gravierenden Fehler.