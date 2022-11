Die treuen Porzer Fans diskutieren die unerwartete Niederlage. – Foto: SpVg. Porz

SpVg Porz verliert mit schlechtester Saisonleistung

Die SpVg Porz gab im Spiel gegen den SV Altenberg nur einen einzigen gefährlichen Torschuss ab, der neben den Kasten ging. Dazu war die zweitbeste Defensive der Landesliga am Sonntag zumeist ein Schatten ihrer selbst. Und da das Porzer Spiel eben auch in Sachen Offensivverhalten zu wünschen übrig ließ, stand am Ende die überraschende, aber verdiente Niederlage gegen das Kellerkind der Tabelle zu Buche.

Dabei sah es zu Beginn des Spiels nach einer klaren Sache aus. Porz stürmte und drängte Altenberg in die Defensive. Schon früh hätte Kai Burger die Führung für die Hausherren erzielen müssen (!). Er stand völlig frei vor dem Gästetor, schoss den Ball aber zum Erstaunen aller Zuschauenden am Tor vorbei (7.). Dieser Fehlschuss erwies sich als Mutmacher für den SV Altenberg, der nun offensiv seine Chancen suchte. Zweimal hatten die Porzer noch Glück, doch dann klingelte es in ihrem Kasten. Nach einem feinen Spielzug über die rechte Seite hatte Nico Falterbaum keine Mühe, die Führung für die Gäste zu erzielen (17.). Das Tor versetzte die Hausherren in eine unerklärliche Schockstarre. Sie liefen dem Ball nur noch hinterher und hatten großes Glück, bis zur Pause nicht noch höher in Rückstand zu geraten.