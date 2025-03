SpVg. Porz verliert in Unterzahl knapp

Das Spiel begann bereits maximal unglücklich für die Porzer. Bereits in den ersten Minuten hätten sie in Führung gehen können. Ein Siegburger Abwehrspieler lenkte eine scharfe Flanke von rechts an die Latte des eigenen Tores (3.), kurze Zeit später setzte Daniel Spiegel den Ball aus aussichtsreicher Position über das Tor (5.). Die Gäste schienen das Spiel zu beherrschen, ließen sich dann aber durch einen weiten Ball recht plump überraschen. Der Porzer Torhüter Dominique Mittenzwwei stand zwar weit vor seinem Tor, erreichte den Ball aber nicht mehr rechtzeitig. Der Siegburger Noah Elija Tomson war schneller, zog an Mittenzwei vorbei und schob den Ball aus ca. 18 Metern in das verwaiste Tor (7.).

In der Folgezeit neutralisierten sich beide Teams weitgehend, zwingende Torchancen waren bis zur Halbzeitpause nicht mehr zu verzeichnen. In der zweiten Halbzeit kam Porz dann griffiger aus der Kabine und kam zu guten Tormöglichkeiten. Der agile, fleißige Neuzugang Metin Kizil sorgte für Verwirrung im gegnerischen Strafraum, blieb aber im Abschluss glücklos. Nach einem Eckball von Gero Pletto war Metin Kizil jedoch hellwach und legte den Ball quer auf Daniel Spiegel, der keine Mühe hatte, den Ball aus kurzer Distanz einzuschieben (60.). Porz witterte seine Chance und spielte nun auf Sieg, wurde dann aber durch eine Schiedsrichterentscheidung gestoppt. In einer Kontersituation im Mittelfeld stoppte André Rosteck seinen Gegenspieler durch ein Foulspiel (71.). Das Foul selbst war unumstritten, aber die glatt rote Karte des Schiedsrichters für den nicht vorwarnten Porzer Kapitän war eine harte, aus der Sicht vieler Zuschauer viel zu harte Entscheidung. Trotz aller Proteste ließ sich der Schiedsrichter nicht von dieser Entscheidung abbringen und schickte Rosteck vom Feld. Die Rothosen zeigten sich hiervon nur kurz beeindruckt und hatten kurze Zeit nach dem Feldverweis die große Chance, in Führung zu gehen. Metin Kizil scheiterte zweimal am gut reagierenden Siegburger Keeper, den Nachschuss setzte Buhari Ibn Tusina aus fünf Metern ganz knapp neben das Tor (75.).