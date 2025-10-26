SpVg. Porz unterliegt unglücklich gegen Düren

Enttäuschung nach der unnötigen Niederlage – Foto: SpVg. Porz

Die SpVg. Porz hat am Sonntag in der Mittelrheinliga eine bittere Heimniederlage hinnehmen müssen. Gegen den 1. FC Düren unterlag die Mannschaft von Trainer Jonas Wendt trotz starker Leistung mit 1:2 (1:1). Der entscheidende Treffer für die Gäste fiel erst kurz vor dem Abpfiff. Nach einem frühen Rückstand zeigte Porz zunächst eine gute Reaktion. Metin Kizil traf eiskalt zum 1:1-Ausgleich und brachte seine Mannschaft damit zurück ins Spiel.

In der zweiten Hälfte übernahmen die Gastgeber das Kommando und erspielten sich zahlreiche Torchancen. Raphael Kaik und erneut Kizil scheiterten jedoch knapp, ehe die beste Phase der Porzer begann. Zwischen der 65. und 80. Minute drängte die Wendt-Elf vehement auf die Führung, doch Dürens Torhüter Yannick Marko sowie das Aluminium verhinderten den möglichen Treffer. „Da hatten wir schon Glück“, gab Dürens Trainer David Lausberg später zu.