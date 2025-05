SpVg. Porz unterliegt dem FC Wegberg Beeck

Die Partie begann mit viel Ballbesitz für die Gäste, die vor allem über die Außen immer wieder gefährlich wurden. In der 19. Minute zahlte sich die offensive Herangehensweise erstmals aus: Nach einem etwas zu tief gespielten Steckpass von Kai Bösing setzte sich Alessio Tafa entschlossen durch und traf spektakulär per Fallrückzieher zur Führung für Wegberg.

Trotz einer kämpferisch wie spielerisch ordentlichen Leistung musste sich die SpVg. Porz am Wochenende dem FC Wegberg Beeck mit 1:2 (1:1) geschlagen geben. Die Gäste aus dem Kreis Heinsberg präsentierten sich als technisch versierte und dominant auftretende Mannschaft, die in den entscheidenden Momenten ihre Klasse zeigte. Dennoch verkaufte sich das Porzer Team teuer und hinterließ auch bei der eigenen Anhängerschaft einen positiven Eindruck.

In der zweiten Hälfte übernahm Wegberg-Beeck erneut die Kontrolle und belohnte sich schließlich durch den eingewechselten Timo Braun, der in der 68. Minute einen Konter clever abschloss. Trainer Jonas Wendt reagierte umgehend und stellte offensiv um – mit zusätzlichen Stürmern setzte Porz in der Schlussphase alles auf eine Karte. Der Druck nahm zu, doch die Gäste-Defensive hielt stand.

„Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen“, so Jonas Wendt nach der Partie. „Wir haben leidenschaftlich verteidigt, waren mutig nach vorne und haben gegen eine sehr starke Mannschaft gut mitgehalten.“

Auch die Zuschauer auf dem Porzer Sportplatz zollten der Leistung ihrer Mannschaft Applaus – und zeigten gleichzeitig sportlichen Respekt vor dem verdienten Sieg der Gäste.

Mit Blick auf die Tabelle ist die Lage im unteren Drittel der Mittelrheinliga wieder spannender geworden. Durch den gleichzeitigen Sieg des FC Hennef gegen den SSV Merten ist der Vorsprung der SpVg. Porz auf die Abstiegsränge auf drei Punkte geschrumpft. Die nächsten Spiele gewinnen damit an Bedeutung – aber die gezeigte Leistung macht Mut.