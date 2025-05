SpVg. Porz überzeugt gegen den FC Hennef

So., 04.05.2025, 15:00 Uhr

Nach dem ärgerlichen Spiel am Mittwoch, in der die Porzer durch zwei höchst umstrittene Elfmeter beim FC Union Schafhausen um den Lohn ihrer Arbeit gebracht wurden, zeigte die Mannschaft gegen Hennef eine beeindruckende Reaktion. Schon in der ersten Halbzeit ließen die Hausherren keinen Zweifel daran, dass sie die Punkte diesmal unbedingt in Porz behalten wollten. In der 25. Minute nutzte Metin Kizil eine Pressingsituation nach gegnerischem Einwurf eiskalt aus und traf ins kurze Eck zur 1:0-Führung.

Die SpVg. Porz hat in der Fußball-Mittelrheinliga ein starkes Zeichen im Kampf um den Klassenerhalt gesetzt. Mit einer fokussierten und mannschaftlich geschlossenen Leistung besiegte das Team von Trainer Jonas Wendt den FC Hennef hochverdient mit 5:1 (1:0). Dabei glänzte Winterneuzugang Metin Kizil mit einem Dreierpack und avancierte zum Matchwinner.

Die zweite Halbzeit begann mit einem weiteren wichtigen Treffer: Amadou Camara erhöhte nach feinem Spielzug auf 2:0 (50.). Auch als Hennef nach einem berechtigten Foulelfmeter durch Kai Schusters auf 2:1 verkürzte (76.), blieb die SpVg. ruhig und konzentriert. Anders als in Schafhausen ließ man sich diesmal nicht aus dem Konzept bringen – im Gegenteil: Porz legte in der Schlussphase noch drei Tore nach und demonstrierte so eindrucksvoll die mentale Stärke des Teams.

Zunächst war es erneut Metin Kizil, der nach einem schweren Abspielfehler der Gäste per Lupfer zum 3:1 traf (84.). Soufian Amaadacho erhöhte auf 4:1 (88.), ehe Kizil in der Nachspielzeit seinen dritten Treffer zum 5:1-Endstand markierte (90.+3). Eine konzentrierte, abgeklärte Vorstellung, die Mut für die kommenden Aufgaben macht. Trainer Jonas Wendt lobte sein Team: „Wir wussten heute um die Bedeutung des Spiels – und haben das auf dem Platz gezeigt und meiner Meinung nach auch in der Höhe verdient gewonnen.“