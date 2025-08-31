SpVg. Porz trotzt Favoriten – Spektakulärer Saisonauftakt endet 3:3

Die SpVg. Porz hat zum Auftakt der neuen Mittelrheinliga-Saison ein eindrucksvolles Ausrufezeichen gesetzt. Beim ambitionierten FC Wegberg-Beeck, der als heißer Aufstiegsanwärter gilt, kämpfte sich das Team von Trainer Jonas Wendt nach einem frühen 0:2-Rückstand zurück ins Spiel und belohnte sich am Ende mit einem verdienten 3:3-Unentschieden – wobei sogar mehr möglich gewesen wäre.

Schon nach acht Minuten schien die Partie gelaufen: Beeck führte durch Treffer von Marc Kleefisch und Yannik Leersmacher mit 2:0. Doch die Porzer Mannschaft ließ sich nicht beeindrucken. Mit großem Einsatz, hoher Laufbereitschaft und starkem Offensivspiel übernahmen die Gäste zunehmend das Kommando. Etienne Kamm sorgte in der 27. Minute mit einem präzisen Abschluss für den Anschlusstreffer. Danach hatte Porz mehrfach die Chance zum Ausgleich – Metin Kizil und Ibrahim Hajiri verpassten nur knapp.

Die zweite Halbzeit begann furios: Direkt nach Wiederanpfiff nutzte Stürmer Metin Kizil einen Fehler in der Beecker Hintermannschaft eiskalt zum 2:2. Und als Joker Andre Rosteck in der 63. Minute nach einer Ecke zur 3:2-Führung einköpfte, war die Überraschung perfekt. „Wir waren in dieser Phase deutlich näher am 4:2 als der Gegner am Ausgleich“, betonte Coach Wendt.

Doch Beeck schlug noch einmal zurück: Kleefisch glich in der 77. Minute zum 3:3 aus.

Die Schlussphase wurde turbulent. Wegberg entwickelte zwar großen Druck, Porz hielt jedoch stand und hatte immer mal wieder gute Kontermöglichkeiten. Als der Porzer Neuzugang Marciano Aziz bei einer dieser Situationen behandlungsbedürftig am Boden liegen blieb, gab der Beecker Trainer Mike Schmalenberg seinen Spielern die Anweisung, weiterzuspielen, statt durch eine Spielunterbrechung die Behandlung zu ermöglichen (89). Diese Handlungsweise, die den Fair-Play-Gedanken eklatant mit Füßen trat, spiegelte auch die Verzweiflung der Hausherren wider.

Die Nachspielzeit wurde noch dramatischer. Erst parierte Dominique Mittenzwei herausragend nach einem Kleefisch-Kopfball (90.+3). Aber dann schienen die Porzer um den Lohn ihrer Arbeit gebracht zu werden, als der Schiedsrichter in einer unübersichtlichen Situation einen sehr zweifelhaften Handelfmeter für den FC Wegberg-Beeck gab.

Den scharf geschossen Strafstoß von Marc Brasnik hielt Torhüter Dominique Mittenzwei mit einer sensationellen Parade – und sicherte seinen Farben doch noch den hochverdienten Punktgewinn (90.+7).

„Das heute war ein Paradebeispiel für Mentalität, Herz und Leidenschaft. Wenn du beim Topfavoriten nach acht Minuten 0:2 hinten liegst und am Ende sogar näher am Sieg bist, sagt das sehr viel über meine Mannschaft aus“, lobte Wendt sein Team.

Die SpVg. Porz startet damit mit einem echten Statement in die Saison. Das Team hat eindrucksvoll bewiesen, dass es nicht nur kämpferisch, sondern auch spielerisch mit den Spitzenmannschaften der Liga mithalten kann.