SpVg. Porz spielt Unentschieden beim FC Union Schafhausen

Schon die Anreise war alles andere als optimal: Die Porzer Mannschaft steckte im Feiertagsverkehr fest und traf erst zur eigentlichen Anstoßzeit in Schafhausen ein. Ohne echtes Aufwärmen und auf einem Platz ohne Flutlicht war von Beginn an klar – es würde ein Rennen gegen die Zeit. Doch Porz zeigte sofort, dass es an diesem Abend nur einen spielerisch überlegenen Klub auf dem Platz geben würde.

Starke Leistung, zwei Tore durch Daniel Spiegel, ein glänzend aufgelegter Dominique Mittenzwei – doch am Ende steht für die Sportvereinigung Porz beim 2:2 in Schafhausen nur ein Punkt. Zwei höchst umstrittene Elfmeter, ein fragwürdiger Platzverweis gegen Fabian Cordes und eine klare Rote Karte gegen einen Schafhausener, die der Schiedsrichter nicht zog, raubten den Porzern den wohlverdienten Lohn eines über weite Strecken souverän geführten Spiels.

Daniel Spiegel eröffnete mit einem Traumtor aus 25 Metern (9.) und legte nach 33 Minuten nach, als er das Durcheinander im Schafhausener Strafraum mit einem platzierten Flachschuss zum 0:2 nutzte. Die Gäste wirkten reifer, klarer in ihren Aktionen – und ließen defensiv kaum etwas zu. Keeper Mittenzwei parierte mehrfach glänzend und sicherte die Führung.

In einer zunehmend hitzigen Partie rückte dann der Schiedsrichter in den Mittelpunkt. In der 75. Minute wurde Fabian Cordes gefoult, wurde aber unsinniger Weise einem Gelb-Rot vom Platz gestellt – sein Gegenspieler Paul Wolf trat übermotiviert gegen den bereits am Boden liegenden Cordes nach – eine glasklare Rote Karte. Doch der Schiedsrichter beließ es hier bei einer Ermahnung. Eine eklatante Ungleichbehandlung, die das Spiel endgültig kippen ließ.