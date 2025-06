SpVg. Porz sichert sich vorzeitig den Klassenerhalt

Es war alles angerichtet für ein echtes Endspiel im Abstiegskampf der Mittelrheinliga – beide Teams, sowohl der gastgebende FC Pesch als auch die SpVg. Porz, mussten am heutigen Spieltag unbedingt punkten. In einem intensiv geführten Spiel behielt Porz mit einem 2:0-Auswärtssieg die Oberhand – und sicherte sich damit den Klassenerhalt auf dramatische und zugleich beeindruckende Weise.

Zittern in Halbzeit eins – Glück und Wollnik retten das 0:0

Die Partie begann mit enormer Nervosität auf beiden Seiten. Spielerische Highlights waren zunächst Mangelware – Einsatz und Kampf dominierten. In den ersten 45 Minuten hatte der FC Pesch klar die besseren Gelegenheiten. Bereits in der 9. Minute rettete der Pfosten für die Porzer, eine Minute später segelte ein Hackentrick nur knapp am Tor vorbei. Die brenzligste Szene ereignete sich in der 20. Minute, als Porz-Keeper Markus Wollnik mit einem Reflex parierte und der Nachschuss hauchdünn vorbeistrich.

Ein Schockmoment folgte in der 23. Minute: Torjäger Metin Kizil, mit zehn Saisontoren wichtiger Offensivakteur der Porzer, musste verletzt raus. Für ihn kam Gero Pletto. Trotz des personellen Rückschlags und weiterer Chancen der Gastgeber retteten sich die Porzer mit Leidenschaft und Glück in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Porz mit taktischer Reife und individuellem Glanz

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich ein anderes Bild: Während Pesch an Durchschlagskraft verlor, legte Porz spürbar zu – taktisch stabil, defensiv wachsam und in der Offensive zunehmend gefährlicher. Besonders die Innenverteidigung um den herausragenden Eungyu Kim, den umsichtigen André Rosteck und den bissigen Niklas Heidemann war nicht nur Bollwerk, sondern auch Ausgangspunkt für viele Offensivaktionen.

Der Lohn folgte in der 60. Minute: Nach einem langen Ball setzte sich Soufian Amaadacho stark über links durch und legte quer auf Gero Pletto – der Joker spitzelte die Kugel vorbei am herauseilenden Keeper zur 1:0-Führung ins Netz. Ein Treffer, der das Spiel endgültig kippen ließ. Pesch versuchte es fortan nur noch mit langen Bällen – doch die Porzer Abwehr hatte stets eine Antwort.

Immer wieder ergaben sich Kontermöglichkeiten für die Gäste, die zunächst noch ungenutzt blieben. In der 90. Minute dann die Entscheidung: Shin-Young Hwang, kurz zuvor für den starken Amadou Camara eingewechselt, nutzte einen Abpraller aus über 28 Metern eiskalt zum 2:0. Ein Treffer, der sinnbildlich für die Entschlossenheit und Cleverness der Porzer Mannschaft stand.

In der Nachspielzeit kam es noch zu einem unschönen Moment: Hwang wurde nach einem weiteren Sprint rüde gefoult, revanchierte sich im Fallen und sah ebenso wie sein Gegenspieler die Rote Karte. Am Ergebnis und der Bedeutung dieses Erfolges änderte das jedoch nichts mehr.

Fazit: Klassenerhalt als verdienter Lohn für eine außergewöhnliche Teamleistung

Mit diesem Sieg hat die SpVg. Porz nicht nur das sportliche Ziel Klassenerhalt erreicht – sie hat es trotz klarer struktureller Nachteile gegen teils hochgerüstete Konkurrenten geschafft, erneut in der Mittelrheinliga zu bestehen. Und das in einer Saison, in der die Qualität der Liga noch einmal deutlich höher anzusiedeln war als im Vorjahr.

Die Mannschaft hat sich durchgebissen, Rückschläge weggesteckt, personelle Ausfälle kompensiert und vor allem: Sie hat sich nie aufgegeben. Der Klassenerhalt 2024/25 darf damit ohne Übertreibung als größter Erfolg der über 100jährigen Vereinsgeschichte bezeichnet werden.