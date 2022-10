SpVg. Porz sichert Punkt in doppelter Unterzahl

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in dem sich beide Mannschaften weitestgehend neutralisierten, begann die zweite Hälfte mit einem Paukenschlag. Der agile Gero Pletto nahm sich auf halbrechter Position ein Herz und jagte den Ball in den Winkel des Wiehler Tores (48.).

Schon in der letzten Woche nach dem 1:1 beim SC Rheinbach waren die Gefühlswelten der SpVg. Porz zwiespältig. Dieses Gefühl setzte sich heute fort. Wieder gab es ein 1:1 - diesmal gegen den FV Wiehl - und wieder blieb die Stimmung ambivalent.

Dominique Mittenzwei erhielt zu Recht die gelbe Karte (65.), die sich noch als spielbestimmend herausstellen sollte. Denn später stürmte der Keeper erneut aus seinem Tor, um einen weiten Ball zu klären. Dabei bekam er den Ball außerhalb des Strafraums an die Hand. Der Schiedsrichter stellte Mittenzwei mit der Gelb-Roten Karte vom Platz (76.). Er wurde durch Tim Stombrowsky ersetzt, für den der Porzer Trainer Jonas Wendt den starken Gero Pletto opferte.

Durch den Platzverweis entstand jedoch gehörige Unruhe in der Porzer Abwehr, die sich schließlich durch ein Hackentor zum Ausgleich düpieren ließ (83.). Nun schnupperte Wiehl Morgenluft und setzte die dezimierten Porzer unter Druck. Die Sportvereinigung hatte Glück, als der Schiedsrichter ein Foul von Maximilian Hansen kurz vor dem Strafraum verortete (87.). Zu Beginn der Nachspielzeit ließ sich Etienne Kamm dazu hinreißen, ein Revanche-Foul zu versuchen. Er verfehlte seinen Gegenspieler zwar, dennoch erkannte der Schiedsrichter die Absicht und stellte Kamm vertretbar vom Platz (90.). In der aus Porzer Sicht ewig langen Nachspielzeit von 7 Minuten warfen sich die neun verbliebenen Spieler aufopferungsvoll in jeden Ball und retteten das Unentschieden über die Zeit.

"Wenn du mit neun Mann den Punkt über die Ziellinie bringst, musst Du zufrieden sein. Dennoch war heute mehr drin", sagte Jonas Wendt nach dem Spiel.