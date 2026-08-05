SpVg Porz nach Zittersaison: "Als hätten wir 30 Pokalspiele"

Sieht eine schwierige Saison auf die SpVg Porz zukommen: Trainer Jonas Wendt (vorne). – Foto: Ayhan Gündüz

Die SpVg Porz blickt auf ein strapaziöses Jahr in der Mittelrheinliga zurück. Zwar betrug der Vorsprung auf die Abstiegsränge am Ende der vergangenen Spielzeit neun Zähler, dennoch mussten die Porzer bis zum Saisonendspurt um den Ligaverbleib zittern. Die Spielzeit 2025/26 schloss das Team auf dem 13. Platz und damit dem ersten Nichtabstiegsplatz ab, während der Zwölfte am Ende satte zehn Punkte entfernt war.

Wendt: "Waren nicht dieser eingeschworene Haufen"

Seit 2018 sitzt Jonas Wendt an der Seitenlinie des Klubs, der seit 2023 der Oberliga angehört. Der 43-jährige Übungsleiter gehört längst zum Inventar in Porz und spart im Rückblick keineswegs mit Selbstkritik: „Wir müssen ganz ehrlich sagen, dass wir in der vergangenen Saison nicht dieser eingeschworene Haufen waren, der uns in den letzten Jahren immer ausgezeichnet hat. Wir konnten das, was wir vorleben wollen, nur noch temporär auf den Platz bringen – da müssen wir absolut selbstkritisch mit uns sein. Haben wir das wirklich noch vorgelebt oder uns der Mannschaftsdynamik Stück für Stück angepasst?“ Letztlich habe die Mannschaft vor allem von der Punkteausbeute der Hinrunde gezehrt. „Am Ende des Tages muss man realistisch bleiben: Wir haben die Liga nur gehalten, weil drei Teams noch deutlich schwächer waren als wir“, bringt Wendt das Zitterspiel auf den Punkt.

Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit begann am 21. Juli, da der Coach nach eigener Aussage traditionsgemäß etwas später in die Sommervorbereitung startet. Während die Einstellung im Kader stimmt, machten dem Trainerteam schnell personelle Rückschläge zu schaffen. Neben Metin Kizil, der weiterhin wegen Wadenproblemen passen muss, erlitt Neuzugang Khalid Whitter einen schweren Einstand: Er verdrehte sich direkt im ersten Training das Knie und muss höchstwahrscheinlich operiert werden. Zudem wiegen die Abgänge im Kader schwer. Unter anderem haben schloss sich Etienne Kamm dem FV Bonn-Endenich an, Daniel Spiegel stieg in die Regionalliga zum SV Bergisch Gladbach 09 auf und Marciano Aziz wechselte zum VfL Vichttal.