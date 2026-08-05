SpVg Porz nach Zittersaison: "Als hätten wir 30 Pokalspiele"

Die SpVg Porz blickt auf ein strapaziöses Jahr in der Mittelrheinliga zurück. Zwar betrug der Vorsprung auf die Abstiegsränge am Ende der vergangenen Spielzeit neun Zähler, dennoch mussten die Porzer bis zum Saisonendspurt um den Ligaverbleib zittern. Die Spielzeit 2025/26 schloss das Team auf dem 13. Platz und damit dem ersten Nichtabstiegsplatz ab, während der Zwölfte am Ende satte zehn Punkte entfernt war.
Seit 2018 sitzt Jonas Wendt an der Seitenlinie des Klubs, der seit 2023 der Oberliga angehört. Der 43-jährige Übungsleiter gehört längst zum Inventar in Porz und spart im Rückblick keineswegs mit Selbstkritik: „Wir müssen ganz ehrlich sagen, dass wir in der vergangenen Saison nicht dieser eingeschworene Haufen waren, der uns in den letzten Jahren immer ausgezeichnet hat. Wir konnten das, was wir vorleben wollen, nur noch temporär auf den Platz bringen – da müssen wir absolut selbstkritisch mit uns sein. Haben wir das wirklich noch vorgelebt oder uns der Mannschaftsdynamik Stück für Stück angepasst?“ Letztlich habe die Mannschaft vor allem von der Punkteausbeute der Hinrunde gezehrt. „Am Ende des Tages muss man realistisch bleiben: Wir haben die Liga nur gehalten, weil drei Teams noch deutlich schwächer waren als wir“, bringt Wendt das Zitterspiel auf den Punkt.
Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit begann am 21. Juli, da der Coach nach eigener Aussage traditionsgemäß etwas später in die Sommervorbereitung startet. Während die Einstellung im Kader stimmt, machten dem Trainerteam schnell personelle Rückschläge zu schaffen. Neben Metin Kizil, der weiterhin wegen Wadenproblemen passen muss, erlitt Neuzugang Khalid Whitter einen schweren Einstand: Er verdrehte sich direkt im ersten Training das Knie und muss höchstwahrscheinlich operiert werden. Zudem wiegen die Abgänge im Kader schwer. Unter anderem haben schloss sich Etienne Kamm dem FV Bonn-Endenich an, Daniel Spiegel stieg in die Regionalliga zum SV Bergisch Gladbach 09 auf und Marciano Aziz wechselte zum VfL Vichttal.
Insbesondere der späte Verlust von Aziz trifft das Gefüge hart, wie Wendt unumwunden zugibt: „Wir haben klar an Qualität verloren: Spieler wie Etienne Kamm, Marciano Aziz oder Daniel Spiegel kannst du 1:1 nicht adäquat ersetzen. Vor allem der sehr kurzfristige Abgang von Marciano Aziz tut extrem weh, weil wir fest mit ihm geplant hatten. Das zwingt uns nun auch zu systemischen Umstellungen.“ Um den Verlust an reiner Spielstärke aufzufangen, schlägt der Klub auf dem Transfermarkt einen veränderten Kurs ein. Die finanziellen Mittel wurden nochmals zurückgefahren, weshalb der Fokus nun auf hungrigen Nachwuchskräften liegt, für die die Spielklasse eine große Chance bietet. „Dass die reine Qualität gesunken ist, wissen wir. Dafür wollen wir aber an Mentalität deutlich zulegen und setzen voll auf Jungs, die wirklich hungrig sind – auf und neben dem Platz“, erklärt der 43-Jährige die Ausrichtung. „Wir haben der Mannschaft klar gesagt: Wir müssen diese Saison angehen, als hätten wir 30 Pokalspiele vor der Brust. Uns ist vollkommen bewusst, dass das brutal schwer wird.“
Die kommende Spielzeit in der Mittelrheinliga schätzt der Trainer noch einmal anspruchsvoller ein als das Vorjahr. Neulinge wie der erste Gegner Hohenlind kämen mit großer Euphorie, Zülpich agiere extrem eingespielt und Hürth werde seinen Einschätzungen nach mit dem Tabellenkeller nichts zu tun haben. Das Saisonziel ist vor diesem Hintergrund ohne Umschweife definiert: „Wenn wir es unter diesen Bedingungen schaffen sollten, die Liga zu halten, wäre das eine absolute Sensation. Wir werden alles dafür tun, sind aber auch realistisch eingestellt. Sollte es uns am Ende erwischen, wollen wir uns zumindest in jedem einzelnen Spiel erhobenen Hauptes präsentieren – ganz anders als in weiten Teilen der letzten Rückrunde.“
Trotz der schweren Rahmenbedingungen zeigt sich der langjährige Coach vom aktuellen Tatendrang seiner Truppe begeistert, denn die Jungs machten derzeit extrem viel Spaß, seien wissbegierig und man gehe wieder richtig gerne zum Training.