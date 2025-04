SpVg. Porz mit Wucht und Willen zum Sieg

So., 13.04.2025, 15:00 Uhr

Nach zwei herben Rückschlägen gegen Bergisch Gladbach (1:2) und Vichttal (2:6) hat die SpVg. Porz am Sonntag eindrucksvoll Moral bewiesen – und sich mit einem verdienten 1:0-Sieg gegen die SpVg. Frechen 20 zurückgemeldet. Besonders in der zweiten Halbzeit zeigte die Mannschaft von Trainer Jonas Wendt ein Spiel voller Energie, Kampfgeist und unbändigem Siegeswillen – ein Auftritt, der auch die heimischen Fans im Autohaus-Schmitz-Sportpark begeisterte.

Bereits in der ersten Hälfte war Porz das leicht tonangebende Team, ohne sich jedoch zwingende Chancen zu erspielen. Die gefährlichste Szene gehörte den Gästen aus Frechen, die in der 40. Minute plötzlich frei vor dem Porzer Schlussmann Dominique Mittenzwei auftauchten. Doch der Keeper blieb nervenstark und entschärfte den Abschluss mit einer sehenswerten Fußparade – ein echter Wachmacher für seine Vorderleute.

Was dann nach dem Seitenwechsel folgte, war ein wahres Offensiv-Feuerwerk der Porzer. Mit einer beeindruckenden Wucht und voller Überzeugung drängten sie Frechen tief in deren Hälfte. Angriff um Angriff rollte auf das Gästetor zu, doch zunächst verhinderten unpräzise Abschlüsse, geblockte Schüsse und das letzte Quäntchen Glück die Führung. Doch die Wendt-Elf ließ sich nicht entmutigen – der Glaube an den Sieg war auf und neben dem Platz jederzeit spürbar.