SpVg. Porz macht es zum Ende spannend

Gegen den SV Schlebusch hat die SpVg. Porz in ihrem letzten Heimspiel des Jahres 2022 den erhofften Sieg eingefahren. Die Schützlinge von Trainer Jonas Wendt gewannen mit 2:1 (2:0) im heimischen Autohaus-Schmitz-Sportpark, traten dabei überwiegend souverän auf, taten sich dennoch in der Schlussphase noch schwer.

Eigentlich hatten die Porzer das Spiel von Anfang an im Griff. Sie erarbeiteten sich Chance um Chance, hatten zunächst jedochüberhaupt kein Abschlussglück. Amadou Camara scheiterte am Torhüter, der Nachschuss von Gero Pletto wurde geblockt (16.). Auch Koray Karakay verpasste (19.). Aber schließlich stand Abwehrrecke Jan Bruns da, wo normalerweise ein Mittelstürmer zu stehen hat, ließ sich nicht lange bitten und brachte die Hausherren in Führung. Als Aytekin Kanli kurz vor der Halbzeitpause nach wiederum einigen ausgelassenen Porzer Chancen endlich das 2:0 erzielte (45.), hatten die heimischen Fans die leise Hoffnung, es könnte sich ein wahres Fußball-Spektakel entwickeln. Doch in der zweiten Halbzeit verflachte das Spiel deutlich. Porz blieb feldüberlegen, vergaß aber, diese Überlegenheit in Tore umzumünzen. Der Gast aus Schlebusch seinerseits schaffte es lange nicht, gefährliche Angriffe vor das Porzer Tor zu bringen. So plätscherte das Spiel vermeintlich dem sicheren Heimspieg entgegen. Die offizielle Spielzeit war bereit abgelaufen, als es plötzlich doch noch einmal spannend wurde. Wie aus dem Nichts schaffte der SV Schlebusch durch einen Kopfball den Anschlusstreffer (90.+1). Schlebusch witterte Morgenluft und drängte auf den Ausgleich. Aber die heimische Porzer Mannschaft ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen. In der letzten Aktion der Partie fing Torhüter Dominique Mittenzwei einen Kopfball sicher (90.+3). Danach pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab. Nach zwei Niederlagen in Folge konnte die SpVg. Porz endlich wieder einen Sieg bejubeln.