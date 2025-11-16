SpVg. Porz kommt in Hennef nicht in Fahrt

Ein gebrauchter Nachmittag für die SpVg. Porz: Beim 0:2 (0:1) im Mittelrheinliga-Kellerduell beim FC Hennef 05 reichte eine deutliche Steigerung in der zweiten Halbzeit nicht, um etwas Zählbares mitzunehmen. Nach einem schwachen ersten Durchgang und Schwierigkeiten mit dem unebenen Rasenplatz stand am Ende eine verdiente Niederlage.

Von Beginn an fanden die Porzer kaum Zugriff auf ein kampfbetontes Spiel. Hennef zeigte vom Anpfiff an mehr Entschlossenheit und kam früh zu guten Gelegenheiten. Nach einer halben Stunde fiel folgerichtig das 1:0, als Fabian Ernst bei seinem Startelf-Debüt aus kurzer Distanz traf. Bis zur Pause blieb Porz vieles schuldig – im Spielaufbau fehlte Präzision, und auch der ungewohnte Naturrasen machte den Gästen sichtbar zu schaffen.

Nach Wiederanpfiff zeigte das Team des Trainerteams eine klare Reaktion: Porz stand nun kompakter, gewann mehr Zweikämpfe und suchte mutiger den Weg nach vorn. Einige gute Ansätze führten zu einer kurzen Druckphase, doch zwingende Torchancen blieben aus. Hennef verteidigte diszipliniert und nutzte in der Nachspielzeit einen Konter, um durch den eingewechselten Oshomah Ichue zum 2:0-Endstand zu treffen.