SpVg. Porz holt wichtigen Heimsieg

So., 01.06.2025, 15:00 Uhr

Es war ein nervenaufreibender Nachmittag im Autohaus-Schmitz-Sportpark und keiner spürte das intensiver als Vereinschef Peter Dicke. Nach dem hart erkämpften 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den TuS BW Königsdorf wirkte der Porzer Vereinsboss regelrecht ausgezehrt: „Das war nichts für meine Nerven“, sagte er – und brachte damit das Gefühl vieler Zuschauer treffend auf den Punkt.

Die SpVg Porz zeigte über weite Strecken eine leidenschaftliche Vorstellung und stellte sich dem Druck im Abstiegskampf mit bemerkenswerter Moral. Schon in der ersten Hälfte dominierte die Wendt-Elf das Spielgeschehen, schnürte die Gäste phasenweise in deren Hälfte ein. Doch die Belohnung blieb zunächst aus. Metin Kizil scheiterte freistehend am stark reagierenden Keeper der Gäste, und Eungyu Kim traf mit einem Mordsschuss nur den Innenpfosten – Pech, das sich bitter anfühlte.