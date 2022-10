SpVg. Porz gewinnt Nachholspiel

Der Fußball-Landesligist SpVg. Porz gewann am vergangenen Mittwoch das Nachholspiel beim FSV Neunkirchen-Seelscheid. Gegen den Aufsteiger gelang ein hart erkämpfter 2:1-Auswärtserfolg.

Es war das erwartet schwere Spiel, das die SpVg. Porz nach zwei spielfreien Wochen erwartete. Schon in der Vorwoche mahnte Trainer Jonas Wendt, dass man den Aufsteiger nicht unterschätzen dürfe. Entsprechend konzentriert ging seine Mannschaft ans Werk. Zwar spielten die Porzer nicht ihren besten Fußball, hatten in der Anfangsphase aber den Gegner gut im Griff. Folgerichtig gingen sie auch verdient in Führung. Amadou Camara schlug in aussichtsreicher Position ein veritables Luftloch, blieb aber hellwach und stocherte den Ball anschließend ins Tor (15.). Porz blieb am Drücker, ermöglichte dem Gegner aber durch einen Stellungsfehler in der Abwehr den unverhofften Ausgleich. Der flinke und kampfstarke Neunkirchner Abwehrspieler Moritz Tel marschierte allein auf den Porzer Keeper Dominique Mittenzwei zu und überwand ihn mit einem platzierten Flachschuss (20.). Dennoch behielten die Gäste die Ruhe. Ein langer Ball landete beim brandgefährlichen Stürmer Amadou Camara, der perfekt auf Kai Burger auflegte. Dieser ließ sich nicht zweimal bitten und schoss zur erneuten Porzer Führung ein (32.)