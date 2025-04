SpVg Porz gegen Frechen unter Zugzwang: "Der Druck liegt klar bei uns"

Wendt: "Art und Weise nicht gefallen"

Jonas Wendt fand klare Worte für die Vorstellung seiner Elf in Vichttal: „Wir haben der Mannschaft gesagt, dass wir natürlich gegen Bergisch Gladbach und in Vichttal verlieren können. Beim letzten Spiel allerdings hat uns die Art und Weise überhaupt nicht gefallen.“ Der Trainer kündigte Konsequenzen an: „Wir werden mit Sicherheit auch bezüglich der ersten Elf an der ein oder anderen Stellschraube was drehen, dafür war mir das vergangene Woche im Gesamtpaket zu wenig.“