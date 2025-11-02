SpVg. Porz fegt FC Pesch vom Platz - Viererpack von Metin Kizil

Die SpVg. Porz hat im Abstiegskampf ein deutliches Zeichen gesetzt. Mit einem furiosen 6:1-Auswärtssieg beim FC Pesch feierte das Team von Trainer Jonas Wendt nicht nur den höchsten Erfolg der laufenden Saison, sondern zugleich den deutlichsten Sieg in der Porzer Mittelrheinliga-Historie.
Von Beginn an war klar: Die Gäste wollten etwas mitnehmen – und sie taten es eindrucksvoll. Torjäger Metin Kizil erwischte einen Sahnetag und traf gleich viermal (15., 20., 47., 53.). Mit nun 13 Saisontoren führt er souverän die Torschützenliste an. Für die weiteren Treffer sorgten Eungyu Kim (59.) und Benjamin Winnersbach (69.), die beide erstmals in dieser Spielzeit jubeln durften.
Für Pesch begann die Partie mit einem Schockmoment: Nach einem Handspiel auf der Linie sah Servet Furkan Aydin bereits in der 15. Minute die Rote Karte – Kizil verwandelte den fälligen Strafstoß zur Führung. Zwar gelang Louis Müller, einst selbst für Porz aktiv, nur zwei Minuten später der Ausgleich, doch in Unterzahl fanden die Gastgeber kaum noch ins Spiel.
Porz nutzte die Räume konsequent, spielte sich in einen Rausch und entschied die Partie frühzeitig. Vor allem zwischen der 45. und 75. Minute wirbelte die Elf von der rechten Rheinseite nach Belieben.
Trainer Jonas Wendt zeigte sich nach dem Schlusspfiff hochzufrieden:
„Beide Teams hatten in der Anfangsphase gute Chancen. Nach dem Platzverweis haben wir kurz die Ordnung verloren, aber in der zweiten Halbzeit war das richtig stark. In dieser Phase haben wir das Spiel klar dominiert.“
Mit dem deutlichen Auswärtssieg verschaffen sich die Porzer etwas Luft im Tabellenkeller und tanken Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben.
„Wir wissen, dass wir offensiv jederzeit treffen können“, so Wendt weiter. „Jetzt müssen wir noch an der Defensive arbeiten – ein Zu-Null-Spiel fehlt uns bisher. Aber das war ein enorm wichtiger Schritt.“
Am nächsten Spieltag empfängt die SpVg. Porz den Tabellendritten VfL Vichttal. Wendt gibt sich kämpferisch:
„Wir gehen als Underdog ins Spiel, aber wir haben schon bewiesen, dass wir auch Top-Teams schlagen können.“