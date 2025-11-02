Der vierfache Kizil! – Foto: SpVg. Porz

SpVg. Porz fegt FC Pesch vom Platz - Viererpack von Metin Kizil

Die SpVg. Porz hat im Abstiegskampf ein deutliches Zeichen gesetzt. Mit einem furiosen 6:1-Auswärtssieg beim FC Pesch feierte das Team von Trainer Jonas Wendt nicht nur den höchsten Erfolg der laufenden Saison, sondern zugleich den deutlichsten Sieg in der Porzer Mittelrheinliga-Historie. Von Beginn an war klar: Die Gäste wollten etwas mitnehmen – und sie taten es eindrucksvoll. Torjäger Metin Kizil erwischte einen Sahnetag und traf gleich viermal (15., 20., 47., 53.). Mit nun 13 Saisontoren führt er souverän die Torschützenliste an. Für die weiteren Treffer sorgten Eungyu Kim (59.) und Benjamin Winnersbach (69.), die beide erstmals in dieser Spielzeit jubeln durften.

Für Pesch begann die Partie mit einem Schockmoment: Nach einem Handspiel auf der Linie sah Servet Furkan Aydin bereits in der 15. Minute die Rote Karte – Kizil verwandelte den fälligen Strafstoß zur Führung. Zwar gelang Louis Müller, einst selbst für Porz aktiv, nur zwei Minuten später der Ausgleich, doch in Unterzahl fanden die Gastgeber kaum noch ins Spiel. Porz nutzte die Räume konsequent, spielte sich in einen Rausch und entschied die Partie frühzeitig. Vor allem zwischen der 45. und 75. Minute wirbelte die Elf von der rechten Rheinseite nach Belieben.