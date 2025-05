SpVg. Porz dominiert im Kölner Mittelrheinliga-Derby

Die SpVg. Porz hat im Mittelrheinliga-Derby gegen die U23 von Fortuna Köln erneut ihre derzeit gute Form unter Beweis gestellt. Mit einem abgeklärten und hochverdienten 2:0-Auswärtssieg auf dem Kunstrasen am Jean-Löring-Sportpark festigten die Porzer nicht nur ihre Derby-Vormachtstellung, sondern holten zugleich wichtige Punkte im engen Tabellenkeller.

Bereits in den Anfangsminuten war die Spielrichtung klar: Porz suchte zielstrebig den Weg nach vorne, Fortuna hingegen hatte große Mühe, überhaupt ins Spiel zu finden. Nachdem Soufian Amaadacho zunächst noch am Keeper scheiterte (6.), verwertete er nur eine Minute später einen Konter eiskalt zur frühen Führung (7.).

Porz blieb spielbestimmend, während die Fortuna kaum zur Entlastung kam. Eine Notbremse an Amaadacho führte in der 39. Minute zur Roten Karte für Maximo Valente – eine logische Folge des wachsenden Drucks der Gäste. Dass die Partie zur Halbzeit noch nicht entschieden war, lag an der mangelnden Chancenverwertung der Porzer. Mehrfach verpassten sie es, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen.