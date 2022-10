SpVg Porz bleibt im Oktober unbesiegt Landesliga, Staffel 1: Die SpVg Porz siegte beim TuS Oberpleis mit 1:0.

Die SpVg Porz bleibt im Oktober unbesiegt und holt in diesem Monat elf von 15 möglichen Punkten. Das Team von Trainer Jonas Wendt gewann am Nachmittag in einem kampfbetonten Spiel knapp mit 1:0 beim TuS Oberpleis und arbeitete sich damit auf den zweiten Tabellenplatz vor.