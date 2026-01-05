SpVg Odenkirchen: Zwei weitere Spieler wechseln an die Beller Mühle

Die SpVg Odenkirchen hat zwei weitere Neuzugänge für die Rückrunde verkündet. Samuelson „Sammy“ Forestal wechselt an die Beller Mühle. Der Verteidiger hatte zuvor die Hinrunde bei Victoria Mennrath in der Landesliga bestritten, kam dort aber nur auf sechs Einsätze und relativ wenige Spielminuten.

Als flexibel einsetzbarer Spieler werde „Sammy uns sehr helfen und wir geben ihm die Plattform, die er braucht, um zu zeigen, was er kann“, teilt Odenkirchen über seinen Sportlichen Leiter Stephan Moesges mit, der sich erfreut zeigt, Forestal für die Rückrunde vom Wechsel überzeugt zu haben.

Forestal will der Mannschaft nun bestmöglich mit seiner Erfahrung helfen: „Ein großer Dank geht an Metin Türkay und Justin Butterweck, die durch ihre Überzeugung maßgeblich zu diesem Transfer beigetragen haben“, sagt er. Mit beiden hatte Forestal in der Saison 2023/24 bereits beim 1. FC Viersen zusammen gespielt.