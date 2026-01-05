SpVg Odenkirchen: Zwei weitere Spieler wechseln an die Beller Mühle

Die SpVg Odenkirchen hat zwei weitere Neuzugänge für die Rückrunde verkündet. Samuelson „Sammy“ Forestal wechselt an die Beller Mühle. Der Verteidiger hatte zuvor die Hinrunde bei Victoria Mennrath in der Landesliga bestritten, kam dort aber nur auf sechs Einsätze und relativ wenige Spielminuten.
Als flexibel einsetzbarer Spieler werde „Sammy uns sehr helfen und wir geben ihm die Plattform, die er braucht, um zu zeigen, was er kann“, teilt Odenkirchen über seinen Sportlichen Leiter Stephan Moesges mit, der sich erfreut zeigt, Forestal für die Rückrunde vom Wechsel überzeugt zu haben.
Forestal will der Mannschaft nun bestmöglich mit seiner Erfahrung helfen: „Ein großer Dank geht an Metin Türkay und Justin Butterweck, die durch ihre Überzeugung maßgeblich zu diesem Transfer beigetragen haben“, sagt er. Mit beiden hatte Forestal in der Saison 2023/24 bereits beim 1. FC Viersen zusammen gespielt.
Für die „Hintermannschaft“ kommt außerdem Jonax Derrix vom SV Lürrip nach Odenkirchen: Er verstärkt das bereits fünfköpfige Torwartteam beim Bezirksligisten. „Er passt menschlich und sportlich perfekt ins Team“, sagt Moesges, der aber auch betont, Derrix müsse nach einer langen Verletzung erst wieder in Tritt kommen. Der Verein werde ihn dabei unterstützen. „Der enge Austausch mit Spielern und Verantwortlichen des Vereins besteht bereits seit Jahren, sodass für mich früh klar war, dass mein Weg irgendwann nach Odenkirchen führen wird“, sagte Derrix, der beim 1. FC Mönchengladbach ausgebildet wurde und anschließend in zwei Spielzeiten zwischen 2018 und 2019 in der Landesliga bei den VSF Amern 22 Spiele bestritt.
Nach Verteidiger Daniel Pfaffenroth (von Landesligist Union Nettetal) ist und Michael Bohnen (ebenfalls von Lürrip) hat Odenkirchen somit nun bereits vier Neuzugänge in diesem Winter zu verzeichnen.