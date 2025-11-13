SpVg Odenkirchen verpflichtet Torjäger aus Fußballkreis Neuss

Macht die SpVg Odenkirchen schon wieder Ernst auf dem Transfermarkt? Jedenfalls hat der Bezirksligist schon frühzeitig zugeschlagen und zwei Spieler für die Rückrunde verpflichtet. Die Brüder Dzenan (27 Jahre alt) und Malik (24) Sinanovic wechseln vom TuS Grevenbroich (Kreisliga A Neuss-Grevenbroich) an die Beller Mühle.

Der ältere Bruder lief für Grevenbroich auch bereits in der Bezirksliga auf, dazu kommen drei Spielzeiten für den SC Kapellen in der Landesliga. „Der Kontakt zu Dzeno bestand schon mehrere Jahre. Umso glücklicher bin ich jetzt, dass die Verpflichtung endlich geklappt hat. Er wird uns mit seiner fußballerischen Qualität viel Freude bereiten“, sagt Odenkirchen-Coach Simon Sommer zur Neuverpflichtung.

Malik Sinanovic hat vor allem A-Liga-Erfahrung bei Grevenbroich, lief aber auch bereits für die SG Rommerskirchen-Gilbach in der Bezirksliga auf. „Mit Malik kommt ein junger Spieler dazu, der bereits vieles mitbringt. Wir wollen ihn jetzt bei seiner Entwicklung unterstützen und ihm ein Umfeld bieten, in dem er den nächsten Schritt gehen kann“, sagt Sommer über ihn.