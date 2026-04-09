SpVg Odenkirchen vermeldet ersten Sommer-Zugang

Münster ist der erste Sommer-Zugang in Odenkirchen – Foto: www.amafuma.de

In den vergangenen Wochen rückte der Aufstieg für die SpVg Odenkirchen in weite Ferne. Einen Erfolg konnte der Bezirksligist allerdings feiern, denn Nick-Odin Münster wechselt vom Landesligisten SC Union Nettetal an die Beller Mühle.

Zurück zum "Herzensverein"

Münster agierte in der Jugend des Mittelrheinligisten FC Wegberg-Beeck, bevor er seine Karriere im Seniorenbereich beim SC Union Nettetal begann. In seiner ersten Spielzeit im Herrenbereich kommt der junge Spieler auf vier Kurzeinsätze in der Landesliga und weitere vier Spiele in der Bezirksliga. Dabei wies Münster allerdings eine makellose Bilanz auf, denn in keinem der acht Pflichtspiele ging sein Team als Verlierer vom Platz.

Noch vor seiner Zeit in Wegberg-Beeck war er in der Jugend der SpVg aktiv. "Nick hat bereits in der Jugend für Odenkirchen gespielt und wohnt in unmittelbarer Nähe zum Platz. Er kennt den Verein und identifiziert sich total mit dem Umfeld. Zu dem passt das sportliche Gesamtpaket", sagte Cheftrainer Simon Sommer auf der offiziellen Instagram Odenkirchens. Er führte aus: "Nick ist in seinem Jahrgang einer der spannendsten Spieler der Region. Wir wollen ihm nun die Bühne bieten, sein Potenzial zeigen und ausschöpfen zu können. Willkommen Zuhause!“