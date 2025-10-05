SpVg Odenkirchen verliert erstmals, TuRa Brüggen trifft in der 99.

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Am Tag der Deutschen Einheit feiern der OSV Meerbusch und SSV Grefrath, der überrascht, Siege. Die SpVg Odenkirchen kassiert ihre erste Niederlage, die TuRa Brüggen knapp verhindert. Der SV Lürrip holt den ersten Punkt. So lief Spieltag 8:

Aufsteiger Thomasstadt Kempen ging beim OSV Meerbusch unter. Das lag unter anderem daran, dass Lars Stieger, der gemeinsam mit Marc Rommel traf, früh im zweiten Durchgang das 3:0 erzielte und damit den Gästen die Zähne zog (48.). Der 6:0-Kantersieg lässt den OSV mit TuRa Brüggen gleichziehen, doch der Primus spielt erst am Sonntag.

Diese Woche wird der TuS Wickrath schnell abhaken wollen, denn die Gladbacher hätten ebenfalls mit Brüggen gleichziehen können, verloren nach der Pokalpleite gegen Schlusslicht Lürrip nun auch gegen den SSV Grefrath. Lukas Hanssen (28.), Fynn Glutting (57.) und Christopher Claeren (66.) markierten das klare 3:0 der Gäste, die nun selbst im Nacken von Wickrath sitzen. Mit 13 Punkten liegen aktuell nur die Sportfreunde Neuwerk zwischen beiden Vereinen.

Der SC St. Tönis II drehte nach frühem Rückstand das Spiel gegen die SpVg Odenkirchen. Robin Wolf hatte die Gäste zunächst in Führung gebracht, ehe Ben Cedric Horst mit einem Doppelschlag innerhalb von sechs Minuten die Partie auf den Kopf stellte. Per Strafstoß erhöhte Philipp Kösters wenig später auf 3:1. Odenkirchen verkürzte durch Pascal Moseler, hoffte in der Schlussphase auf den Ausgleich, doch Yigit Taha Siyak entschied in der Nachspielzeit mit dem 4:2-Endstand die Begegnung. Odenkirchen kassiert die erste Pleite und verpasst damit die Tabellenführung.

Die Nullnummer zwischen Sportfreunde Neuwerk und VfR Fischeln hilft beiden Klubs nicht wirklich. Neuwerk verpasst das Treppchen, Fischeln bleibt im absoluten Mittelfeld.

Sechs Tore, zwei Gesichter: Der CSV Marathon Krefeld führte nach 26 Minuten bereits mit 3:0, doch der TSV Krefeld-Bockum bewies Moral. Abdul Hassan Barrie eröffnete die Aufholjagd, ehe Janik Ott und Sam Ghebreamlak Seghid den Ausgleich erzielten. Der CSV bleibt damit im Tabellenkeller und verliert zwei wichtige Punkte.

Ein Eigentor brachte den 1. FC Mönchengladbach früh in Führung, doch der SV Lürrip blieb geduldig und belohnte sich spät. Erst in der 87. Minute gelang der Ausgleich, aber dieses 1:1 bedeutet gleichzeitig den ersten Punkt der laufenden Saison. Beginnt nun die Aufholjagd des Schlusslichts?



Der VfL Tönisberg nahm drei Zähler aus Viersen mit. Brian Dollen brachte die Gäste früh in Führung, Lukas Koprek machte in der zweiten Halbzeit alles klar. Damit bleibt Viersen Vorletzter und Tönisberg arbeitet sich in der Tabelle vor.

Was für ein Schlagabtausch in Brüggen: Tabellenführer TuRa startete druckvoll und ging durch Mehmet Akkus in Führung, Kurz vor der Pause glich Dustin Herrmann für Union Nettetal II aus, ehe ein Eigentor die Partie nach dem Seitenwechsel drehte. Als Niklas Beenen per Strafstoß auf 3:1 erhöhte, schien alles entschieden – doch Brüggen kämpfte sich eindrucksvoll zurück. In einer hitzigen Schlussphase, in der Nettetal zwei Platzverweise hinnehmen musste, verkürzte Philipp Cox in der Nachspielzeit. Als viele Zuschauer schon den Abpfiff erwarteten, fiel in der 99. Minute noch das 3:3 für den Spitzenreiter, der damit Erster bleibt.

Das sind die nächsten Spieltage

Die DJK Fortuna Dilkrath erwischte den besseren Start und ging nach 14 Minuten durch Moritz Münten per Foulelfmeter in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Moritz Andreas Grafen, ehe die Gäste in der zweiten Hälfte durch Thomas Tümmers verkürzten. Damit bleibt Dilkrath im Verfolgerfeld und Türkiyemspor im Keller.

9. Spieltag

Fr., 10.10.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TSV Krefeld-Bockum

Sa., 11.10.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - TuRa Brüggen

So., 12.10.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - Sportfreunde Neuwerk

So., 12.10.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - SV Lürrip

So., 12.10.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - 1. FC Viersen

So., 12.10.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SC St. Tönis 1911/20 II

So., 12.10.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - TuS Wickrath

So., 12.10.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - 1. FC Mönchengladbach

So., 12.10.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - DJK Fortuna Dilkrath



10. Spieltag

Sa., 18.10.25 16:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - VfR Krefeld-Fischeln

Sa., 18.10.25 17:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk - OSV Meerbusch

So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Lürrip - VfL Tönisberg

So., 19.10.25 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - CSV Marathon Krefeld

So., 19.10.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Thomasstadt Kempen

So., 19.10.25 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SSV Grefrath 1910/24

So., 19.10.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - SC Union Nettetal II

So., 19.10.25 15:30 Uhr TuS Wickrath - SpVg Odenkirchen

So., 19.10.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - Türkiyemspor Mönchengladbach