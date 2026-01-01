SpVg Odenkirchen verlängert mit Simon Sommer

Am Sonntag feierte die SpVg Odenkirchen in Gruppe 6 der Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach den souveränen Einzug in die Endrunde. Bevor die Schwarz-Gelben am Samstag zur Titelverteidigung in der Jahnhalle antreten, konnte der Verein bereits im Vorfeld erfreuliche Nachrichten verkünden und den Vertrag mit Trainer Simon Sommer verlängern.

„Simon ist ambitioniert, jung, kompetent und hat schwarz-gelbes Blut. Was Simon und sein Trainerteam in den vergangenen Jahren hier geleistet haben, ist kaum zu übertreffen. Wir gehen mit einem überragenden Gefühl ins neue Jahr und in die Vorbereitung auf die Rückrunde", unterstreicht Stephan Moesges, sportlicher Leiter in Odenkirchen. "Schon jetzt laufen die Planungen für die kommende Spielzeit und das Ziel ist es, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen“, ergänzt Moesges.

Auch der 34-jährige Coach äußert sich nach seiner Vertragsverlängerung: "Wir haben uns als Verein innerhalb kürzester Zeit enorm weiterentwickelt, nicht nur sportlich sondern auch strukturell. Es macht einfach Spaß, den eingeschlagenen Weg weiter voranzutreiben und ambitioniert zu arbeiten."

"Mein Staff, die Spieler und auch die Funktionäre machen einen riesen Job. Ich freue mich total auf die gemeinsame Zukunft und bin mir sicher, dass wir zusammen noch einige Erfolge feiern werden", betont Sommer.

Starke Entwicklung unter Sommer

Im Dezember 2024 kehrte Sommer zurück an die Beller Mühle. Keine vier Wochen später sicherten sich die Schwarz-Gelben unter ihrem Aufstiegscoach den Titel bei der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft. Diesen Schwung nahmen die Odenkirchener anschließend mit in die Rückrunde und trafen dank eines starken Endspurts in der Bezirksliga in zwei Entscheidungsspielen auf den 1. FC Mönchengladbach. Dort setzte sich die Sommer-Elf in Hin- und Rückspiel durch (2:0 & 1:0) und feierte somit den direkten Klassenerhalt.

In dieser Saison knüpften die Odenkirchener an das starke erste Halbjahr 2025 an und beendeten die Hinrunde mit 37 Punkten aus 17 Spielen. Die Schwarz-Gelben befinden sich mit vier Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz mitten im Aufstiegsrennen um die Landesliga. Zunächst soll nun aber der Titel bei der Hallenstadtmeisterschaft erfolgreich verteidigt werden.