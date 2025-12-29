SpVg Odenkirchen: Titelverteidiger strahlt wieder Dominanz aus

Zum Abschluss der Vorrunde griff Titelverteidiger SpVg Odenkirchen am Sonntagabend ins Turniergeschehen ein. Der Bezirksligist ließ dabei in seiner Gruppe keine Zweifel an seiner erneuten Favoritenrolle auf den Turniersieg. Am Ende lautete die Bilanz vier Siege aus vier Spielen – wobei die Konkurrenz mit Venn, Geistenbeck, Viktoria Rheydt und Güdderath auf dem Papier überschaubar war.
Im ersten Spiel geriet das Team von Simon Sommer gegen Güdderath allerdings nach drei Minuten in Rückstand. In Überzahl drehten Sven Moseler und Andrej Ferderer die Partie bis zur sechsten Minute bereits auf 2:1. Der Kader von Odenkirchen war gespickt mit herausragenden Hallenspielern, entsprechend trugen sich im weiteren Spielverlauf ebenfalls Robin Wolf und Pascal Schmitz in die Torschützenliste ein. Endstand: 5:1. Im zweiten Auftritt gegen Viktoria Rheydt lautete das Endergebnis ebenfalls 5:1 – dieses Mal trafen Schmitz, Robin Wolf, Jan Pflipsen und Pascal Moseler. Der Rheydter Ehrentreffer gelang Matthias Bongartz.
Mit Ambitionen ging auch C-Ligist Germania Geistenbeck in das Turnier, da sich die Mannschaft überwiegend aus Spielern der Futsal-Abteilung zusammensetzte, die als Croatia Geistenbeck in der Niederrheinliga spielen. Der Auftakt gelang mit einem 4:1 gegen Eintracht Güdderath. Im Duell mit RW Venn gab es bei der 2:4-Niederlage jedoch einen empfindlichen Dämpfer mit Blick auf Gruppenplatz zwei. Die Venner Mannschaft von Trainer Peter Daners hatte zuvor bereits Viktoria Rheydt durch ein Tor in der letzten Minute durch Thomas Coenen mit 1:0 geschlagen. Mit sechs Punkten aus den ersten zwei Spielen lag Venn somit aussichtsreich im Rennen um Platz zwei. Und mit dem folgenden 5:2-Sieg gegen Güdderath stand Venn bereits als einer der beiden Gruppenersten fest.
Die Entscheidung über den Gruppensieg fiel im Duell mit Odenkirchen. Venn hielt zunächst einigermaßen gut mit und kam durch David Schneider zwischenzeitlich zum 1:1-Ausgleich. In Summe hatte aber auch Venn dem Titelverteidiger nichts entgegenzusetzen – Odenkirchen siegte 6:2, je ein Doppelpack ging auf das Konto von Robin Wolf und Pascal Schmitz. Zum Abschluss der Gruppe feierte Odenkirchen ein 10:0-Schützenfest gegen Germania Geistenbeck.
Platz drei in der Gruppe sicherte sich schließlich mit zwei Siegen Viktoria Rheydt. Zunächst besiegte Rheydt mit 3:1 Germania Geistenbeck, wodurch insgesamt der Auftritt der Futsaler etwas hinter den Erwartungen blieb. Soner Ispanak war mit zwei Treffer der entscheidende Akteur beim Sieg der Viktoria. Einen weiteren Dreier holte die Viktoria beim 3:0 gegen Eintracht Güdderath.