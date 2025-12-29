SpVg Odenkirchen: Titelverteidiger strahlt wieder Dominanz aus

Mit Ambitionen ging auch C-Ligist Germania Geistenbeck in das Turnier, da sich die Mannschaft überwiegend aus Spielern der Futsal-Abteilung zusammensetzte, die als Croatia Geistenbeck in der Niederrheinliga spielen. Der Auftakt gelang mit einem 4:1 gegen Eintracht Güdderath. Im Duell mit RW Venn gab es bei der 2:4-Niederlage jedoch einen empfindlichen Dämpfer mit Blick auf Gruppenplatz zwei. Die Venner Mannschaft von Trainer Peter Daners hatte zuvor bereits Viktoria Rheydt durch ein Tor in der letzten Minute durch Thomas Coenen mit 1:0 geschlagen. Mit sechs Punkten aus den ersten zwei Spielen lag Venn somit aussichtsreich im Rennen um Platz zwei. Und mit dem folgenden 5:2-Sieg gegen Güdderath stand Venn bereits als einer der beiden Gruppenersten fest.